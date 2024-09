F1, Daniel Ricciardo e Racing Bulls si separano. Lawson il sostituto

Daniel Ricciardo non è più un pilota della Racing Bulls. Le strade del pilota australiano e della scuderia si separando a stagione in corso, complici i risultati poco brillanti ottenuti durante le prime diciotto gare disputate: 12 punti contro i 22 raccolti dal compagno di squadre Yuki Tsunoda non possono essere soddisfacenti e così il 35enne ha perso il sedile dopo il GP di Singapore.

Il team principal Laurent Mekies ha dichiarato: “Vogliamo ringraziare Daniel per il lavoro svolto con il team nelle ultime due stagioni, ci mancherà ma manterrà sempre un posto speciale nella famiglia Red Bull“. Il neozelandese Liam Lawson prenderà il posto di Ricciardo: il terzo pilota della Red Bull aveva già gareggiato nel 2023 proprio al posto dell’infortunato Ricciardo.

Dovrebbe finire qui la carriera di Daniel Ricciardo in F1 dopo le avventure con Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri, RB e quattordici stagioni consecutive nella massima categoria automobilistica, con otto vittorie all’attivo e due terzi posti finali nel Mondiale.