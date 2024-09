F1, Carlos Sainz sull’incidente con Perez: “Non ho fatto niente di strano, è frustrante”

Tanti rimpianti in casa Ferrari al termine di un Gran Premio di Azerbaigian che poteva regalare un doppio podio e che invece è andato in archivio con il secondo posto di Charles Leclerc (per il quarto anno di fila in pole position a Baku e poi sconfitto la domenica) ed il ritiro di Carlos Sainz al penultimo giro dopo un violento incidente in rettilineo con la Red Bull di Sergio Perez mentre erano in bagarre per la terza piazza.

Lo spagnolo della Rossa aveva appena scavalcato il messicano, sfruttando il duello di quest’ultimo con Leclerc, finendo però contro il muro insieme alla RB20 in seguito ad un lieve contatto gomma su gomma (l’anteriore destra di Perez con la posteriore sinistra di Carlos) nel momento in cui le traiettorie delle due vetture convergevano per cercare di prendere la scia della SF-24 numero 16.

“È un vero peccato: la cosa importante è che sia io che Checo stiamo bene dopo l’incidente, ma è ovviamente frustrante. Sono rimasto sulla traiettoria di gara normale e non ho fatto niente di strano, come ad ogni altro giro, quindi non mi aspettavo il contatto con la mia gomma posteriore“, dichiara il trentenne di Madrid al sito ufficiale del team italiano.

“Fa parte delle corse, ma fa male perché abbiamo perso molti punti oggi. Stavo facendo una gara molto buona ed ero molto veloce: penso che il terzo posto o forse anche il secondo fosse possibile, ma è così che sono andate le cose. Non ci resta che voltare pagina e concentrarci su Singapore“, aggiunge il futuro pilota della Williams dopo il ritiro odierno.