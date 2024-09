F1, Carlos Sainz: “Qualche problema in frenata, domani posso crescere in vista delle qualifiche

Carlos Sainz non è soddisfatto al 100% del suo venerdì del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il pilota spagnolo ha fatto registrare buone prestazioni e tempi ma, ascoltando le sue parole, c’è ancora molto da fare nella scuderia di Maranello.

Lando Norris è stato il più veloce di giornata in 1:30.727 con 58 millesimi su Charles Leclerc e 629 proprio su Carlos Sainz. Quarto Yuki Tsunoda a 741 millesimi, quinto Oscar Piastri a 747, mentre è sesto Daniel Ricciardo a 751. Settima posizione per George Russell a 761 millesimi, ottava per Sergio Perez a 871, davanti ad Alexander Albon e Nico Hulkenberg. 11° Lewis Hamilton a circa un secondo (0.982), mentre è addirittura 15° Max Verstappen a 1.294.

Il pilota nativo di Madrid ha analizzato la sua giornata nel corso della conferenza stampa: “Onestamente, è stato un inizio di weekend impegnativo. Già nelle FP1 sentivo che c’era qualcosa che non andava con i freni e la sensazione è stata che lo avessimo portato anche nelle FP2, quindi ho fatto fatica a ottenere il massimo dalle due sessioni”.

Carlos Sainz però preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno dopo il venerdì di Marina Bay: “A parte questo, la macchina sembra essere in una buona finestra. Sono fiducioso che potremo capire cosa è successo oggi e fare un grande passo avanti in vista delle qualifiche”.