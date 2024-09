F1, Carlos Sainz: “Oggi tanti errori, ma abbiamo il passo di McLaren e Red Bull”

Un discreto venerdì per la Ferrari e per Carlos Sainz. La Rossa si è mostrata ancora competitiva sulla pista di Baku nel Gran Premio dell’Azerbaijan sia sul passo che sul giro secco. Domani arriveranno maggiori indicazioni in qualifica.

Ecco le considerazioni di Sainz in zona mista dopo questo venerdì: “Ci sono stati un po’ di lunghi quest’oggi, ma non siamo stati gli unici, era molto difficile guidare perché la pista era molto sporca e scivolosa, ed eravamo più lenti di cinque secondi rispetto allo scorso anno e lo si è visto dai dati”.

”Abbiamo avuto problemi con i freni nel corso delle FP1, ma poi siamo riusciti a migliorare più avanti nelle FP2. Oltretutto non ero al 100% con il collo e stanotte non sono riuscito a dormire bene a a muovere bene la testa, ma mi sono sentito meglio con il passare della giornata e sono pronto per domani”.

Lo spagnolo si è detto fiducioso: “Nessuno è riuscito a mettere insieme due giri, quindi domani quando si metterà la soft dalla Q1 alla Q3 vedremo tutti il nostro potenziale, siamo fiduciosi di avere un buon passo per lottare con McLaren e Red Bull in questo fine settimana. Sarà inoltre importante portare a termine il giro nel momento giusto perché ci potranno essere bandiere gialle o rosse. Quello odierno è stato il solito venerdì di Baku, particolarmente impegnativo. Siamo partiti con pochissimo grip e nel corso della giornata la pista si è evoluta continuamente. Non è stato facile trovare il giusto feeling con la macchina. Sono fiducioso che, continuando a lavorare così, potremo avere una buona qualifica domani“.