F1, Carlos Sainz fa mea culpa per l’incidente in qualifica: “Ho commesso un errore, weekend difficile”

Dopo l’epilogo amaro di Baku, Carlos Sainz si è reso protagonista di un altro incidente nel corso delle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2024, diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Questa volta però lo spagnolo della Ferrari è andato a muro senza contatti con altre vetture, perdendo il controllo della sua SF-24 mentre si stava lanciando per il suo primo time-attack in Q3 e chiudendo così in decima piazza le prove ufficiali a Marina Bay.

“Fisicamente sto bene. Ho dovuto lasciar passare un paio di macchine nel terzo settore e le gomme si sono raffreddate. Essendo un giro di Q3 volevo avere una buona uscita dall’ultima curva, ma ero già molto lento all’ingresso dell’ultima curva rispetto a Q1 e Q2″, ha raccontato il trentenne di Madrid ai microfoni di Sky Sport dopo la sessione.

“Volevo accelerare una frazione di secondo prima per recuperare del tempo e non avere già un decimo di ritardo sul rettilineo. Ho sottovalutato la mancanza di grip con le gomme fredde, oltretutto in quel punto c’è una sconnessione che provoca spesso qualche problema. Ho fatto un errore di guida, ho sbagliato io e mi scuso con la squadra. È stato un weekend molto difficile sin qui“, ha aggiunto Sainz sull’incidente.