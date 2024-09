Errani/Vavassori non scalano il ranking agli US Open: la classifica di doppio misto non esiste

Prosegue a gonfie vele il percorso della coppia formata da Andrea Vavassori e da Sara Errani del tabellone del doppio misto agli US Open 2024. I due azzurri si sono imposti in maniera piuttosto netta contro il doppio americano composto da Maria Mateas e da Mackenzie McDonald sullo score di 6-2 6-3.

La sapienza tattica in questa particolare specialità di Errani fa la differenza e bravo Vavassori a far valere la sue qualità nei pressi della rete e al servizio. Sul cammino dei nostri portacolori ci saranno ancora due statunitense nelle semifinali, ovvero il duo Grant/Kovacevic, approdati al penultimo atto per via del ritiro prima del confronto di Perez/Gille.

Se si guarda agli avversari rimasti nel main draw, si può ritenere l’accoppiata italiana favorita per la conquista del titolo. Una specialità, quella del doppio misto, che non ha una classifica propria, vista la particolarità del connubio uomo-donna, ma chiaramente la composizione del tabellone e l’assegnazione delle teste di serie vengono determinati dalla classifica individuale in doppio dei partecipanti e dalla combinazione.

Di qui, il fatto che Errani e Vavassori siano i n.3 del seeding e il doppio meglio “quotato” viste le restanti coppie semifinaliste, ovvero gli statunitensi Townsend/Young opposti al duo Bopanna/Sutjadi (testa di serie n.8).