Emozioni da Coppa Davis! Matteo Arnaldi vince la maratona con Monteiro: Italia-Brasile 2-0!

La Coppa Davis regala sempre delle emozioni incredibili ed il match tra Matteo Arnaldi e Thiago Monteiro ne ha riservate moltissime. Con tanta, anzi tantissima, fatica il ligure riesce a vincere una pazzesca maratona di tre ore e quaranta minuti di gioco, chiudendo in tre set con il punteggio di 7-5 6-7 7-6. Un successo fondamentale per l’Italia, che si porta sul 2-0 con il Brasile e centra la prima vittoria sul cemento di casa a Bologna. Una partita che sembrava chiusa sul 5-2 in favore di Matteo nel secondo set, ma Monteiro è riuscito a costruire una rimonta incredibile. Arnaldi è stato poi bravo a non perdersi mentalmente nelle difficoltà del match, rimanendo comunque attaccato all’incontro e poi trovando un importantissimo successo.

Una partita che visto Monteiro chiudere con 10 ace contro gli 8 dell’azzurro. Sono stati anche molti di più i vincenti del brasiliano (53 contro 45) e soprattutto il tennista verdeoro ha vinto 132 punti contro i 122 dell’azzurro. Arnaldi ha ottenuto il 71% dei punti con la prima e il 60% con la seconda.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Arnaldi si trova alcune volte anche ai vantaggi, mentre Monteiro non concede nulla, complice anche qualche scelta tattica sbagliata dell’azzurro. Sembra un tiebreak praticamente sicuro ed invece ecco che nel dodicesimo game arrivano due palle break in favore dell’italiano. Sulla prima il brasiliano si salva, mentre sulla seconda arriva l’errore di dritto del tennista sudamericano, con il primo set che si chiude in favore dell’azzurro sul 7-5.

Arnaldi si trova ad affrontare subito una palla break in avvio di secondo set, ma Monteiro non trova il passante su un attacco rivedibile del ligure. Il brasiliano ne ha un’altra nel quinto gioco, ma anche questa volta mette il dritto fuori. Nel game successivo Arnaldi si porta sul 15-40, ma Monteiro si salva. L’azzurro, però, ne ha una terza e questa volta il ligure riesce a far male con il rovescio. L’azzurro ha un blackout nel nono gioco e concede due palle del controbreak, con Monteiro che sfrutta subito la prima. Il brasiliano è infuocato e il set scivola al tiebreak. Monteiro prosegue nel suo show e scappa sul 4-0, vincendo il parziale sul 7-4 e portando il match al terzo set.

In avvio di terza frazione, Arnaldi si trova ad affrontare una delicatissima palla break, ma l’azzurro si aggrappa alla prima e trova l’ace. Si va avanti seguendo l’andamento dei turni di servizio e soprattutto si superano le tre ore di gioco. Il settimo game è quello dei rimpianti per l’azzurro, che ha tre palle break, ma non riesce a sfruttarle, commettendo due errori gravi soprattutto sulla prima e sulla terza. Si arriva nuovamente al tiebreak e le emozioni proseguono intensissime. Arnaldi va avanti per due volte di un minibreak, si fa male, ma si procura due match point sul 6-4: sul primo Monteiro si inventa un clamoroso passante, poi sul secondo Matteo scarica tutta la sua grinta e la sua rabbia con un fantastico dritto lungolinea. Finisce 7-6 e l’Italia vola sul 2-0.

A breve si giocherà il doppio con Simone Bolelli ed Andrea Vavassori che sfideranno la coppia Matos/Melo. Nonostante il successo ormai acquisito è comunque importante per l’Italia portare a casa anche il terzo punto per un 3-0 che può risultare fondamentale per le prossime giornate.