Dove vedere Jacobs in tv a Bellinzona: orario 9 settembre, programma, streaming, avversari

Marcell Jacobs è uno dei grandi protagonisti annunciati al via del Galà dei Castelli 2024, meeting di atletica leggera previsto domani, lunedì 9 settembre a Bellinzona, in Svizzera: le gare inizieranno alle ore 20.03, ma la finale dei 100 metri piani maschili è prevista alle ore 20.30.

Al momento la diretta tv non è stata comunicata sul territorio italiano, così come non ci sono indicazioni per l’Italia circa la diretta streaming, infine per quanto concerne la diretta live testuale, questa sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO MEETING BELLINZONA 2024

Lunedì 9 settembre

20.30 100 metri piani maschili (con Marcell Jacobs)

STARTLIST 100 METRI PIANI MASCHILI

E’ stata solo annunciata la presenza di Marcell Jacobs, non è stata ancora rilasciata la startlist della gara.

