Dove vedere in tv PSG-Juventus, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 26 settembre (ore 18.45), la Juventus affronterà il ritorno del secondo turno della Champions League di calcio femminile, affrontando la forte compagine del PSG. La sfida metterà in palio un posto per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. Si parla di 12 confronti che andranno a definire il roster delle formazioni che si uniranno a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.

La Juve ha iniziato bene la propria stagione, vincendo i primi tre incontri in Serie A: 6-3 contro il Sassuolo in trasferta, 4-2 contro il Como tra le mura amiche e 2-1 sul campo della Lazio. All’andata le bianconere sono state in grado di prevalere a Biella 3-1 contro la formazione transalpina.

Una Sofia Cantore strepitosa è stata la miglior giocatrice in campo e si è resa protagonista di una marcatura di pregevolissima fattura. Indubbiamente l’attaccante esterno della Vecchia Signora sarà tra le osservate speciali di questo confronto, oltre chiaramente al resto della squadra che dovrà mettere in mostra la medesima compattezza.

La sfida tra PSG e Juventus, valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile anche sul canale Youtube della Juventus.

PSG-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Giovedì 26 settembre

Ore 18.45 PSG vs Juventus al PSG Campus di Parigi – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Juventus.

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati; canale Youtube della Juventus, gratis.

Diretta testuale: OA Sport