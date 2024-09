Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana di basket 2024: orari semifinali e finale, programma, streaming

Tutto è pronto per la Supercoppa Italiana di basket 2024! Nel weekend imminente del 21-22 settembre, infatti, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) si sfideranno quattro squadre per contendersi il primo trofeo della stagione 2024-2025 con la formula della Final Four.

Nella prima semifinale, in programma alle ore 18:00, i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano sfidano l’Umana Reyer Venezia (qualificatasi come miglior classificata dalla passata annata) in un match diventato oramai un ‘classico’ della nostra Serie A. Coach Ettore Messina punta a vendicare le sconfitte rimediate negli anni scorsi contro gli acerrimi nemici della Virtus Bologna, mentre la Reyer di coach Spahijia cerca di ribaltare il pronostico per centrare la finale di un trofeo mai raggiunto finora.

Nella seconda sfida di semifinale, prevista alle ore 20:45, la Virtus Bologna vice-campione d’Italia – che gioca un po’ in ‘casa’ visto che l’Unipol Arena ex PalaMalaguti ha ospitato per tantissimi anni le V-nere – affronta la sorprendente Napoli (vincitrice della Coppa Italia) per cercare il terzo successo consecutivo in Supercoppa Italiana ed iniziare al meglio la stagione. I partenopei, dopo aver sorpreso l’Olimpia Milano nell’atto conclusivo della Final Eight di Torino a febbraio, si trovano alla prima partecipazione nonostante un rinnovo nel roster rispetto al 2023-2024.

Di seguito riepiloghiamo il calendario ed il programma di questo weekend di Supercoppa Italiana che si disputerà nella splendida cornice dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La diretta TV sarà garantita per gli abbonati – e per tutte le partite – da Eurosport 2 HD, con l’atto conclusivo di domenica che sarà trasmesso in chiaro sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (canale 52). La diretta streaming sarà disponibile su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN con OA Sport che infine fornirà la diretta Live testuale per non farvi perdere davvero nulla. Buon divertimento a tutti!

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2024

Sabato 21 settembre

Semifinali

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia – Diretta TV per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Ore 20:45 Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Domenica 22 settembre

Finale

Ore 18:00 vincente Milano-Venezia vs. vincente Napoli-Bologna – Diretta TV in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre), per gli abbonati su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2024: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) solo per la finale; per gli abbonati su Eurosport 2 HD (semifinali e finale)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport