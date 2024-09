Dove vedere in tv la Diamond League a Zurigo: programma, orari, streaming, azzurri in gara

Tutto pronto a Zurigo per il Weltklasse 2024, valevole come quattordicesima e ultima tappa della regular season di Diamond League. Al termine della kermesse elvetica, in base alla classifica generale delle varie specialità, verrà definito l’elenco degli atleti qualificati per la finale del massimo circuito internazionale itinerante, in programma a Bruxelles il 13-14 settembre.

Si comincia oggi pomeriggio con il salto con l’asta femminile nell’evento cittadino organizzato alla stazione centrale, mentre domani tutte le altre gare si svolgeranno allo stadio Letzigrund. Presenti al Weltklasse di Zurigo ben sette azzurri, se si considera anche Vladimir Aceti sui 400 metri nel pre-programme, mentre gli altri portacolori italiani impegnati in Diamond League saranno Roberta Bruni nell’asta, il bronzo olimpico di salto in lungo Mattia Furlani, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel peso, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Ayomide Folorunso sui 400 hs.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Zurigo. Il meeting svizzero verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (dalle 20.00 alle 20.30 e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Uno (dalle ore 20.00); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ZURIGO

Mercoledì 4 settembre

17.30 Salto con l’asta (femminile)

Giovedì 5 settembre

18.30 Salto in alto (femminile)

19.18 Salto con l’asta (maschile) – non valevole per la Diamond League

19.20 Getto del peso (maschile)

20.04 400 ostacoli (maschile)

20.16 800 metri (femminile)

20.18 Salto in lungo (maschile)

20.26 100 metri (femminile)

20.36 110 ostacoli (maschile)

20.42 Tiro del giavellotto (maschile)

20.43 5000 metri (femminile)

21.08 400 ostacoli (femminile)

21.18 200 metri (maschile)

21.27 1500 metri (maschile)

21.41 100 ostacoli (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ZURIGO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 20.00 alle 20.30 e dalle 21.00 in poi; Sky Sport Uno, dalle 20.00.

Diretta streaming: Rai Play (dalle 20.00 alle 20.30 e dalle 21.00 in poi); Sky Go e NOW (dalle 20.00).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE ZURIGO

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni.

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir.

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani.

110 ostacoli (maschile): Lorenzo Simonelli.

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso.