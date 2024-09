Dove vedere in tv i Mondiali di ciclismo 2024: orari prova élite maschile, programma, streaming

Si disputerà domenica 29 settembre la prova in linea della categoria uomini élite dei Mondiali di ciclismo: partenza da Winterthur ed arrivo a Zurigo dopo 273.9 km. La partenza avverrà alle ore 10.30, l’arrivo al traguardo è previsto attorno alle ore 17.30.

L’Italia potrà schierare otto corridori al via: la scelta del CT Daniele Bennati è caduta su Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini e Filippo Zana, mentre la riserva sarà Marco Frigo.

La diretta tv della prova in linea uomini élite 2024 sarà assicurata da Eurosport 1 HD e Rai Sport HD, con passaggio su Rai 2 HD alle 14.00, mentre la diretta streaming sarà affidata a discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale integrale della prova della manifestazione iridata.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Domenica 29 settembre

Prova in linea uomini élite, Winterthur – Zurigo (273.9 km)

Orario di partenza: 10.30

Orario d’arrivo previsto: 17.30 circa

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, dalle 14.00 su Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.