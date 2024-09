Ciclismo, Mondiali 2024: i convocati di tutte le nazionali

Alla categoria uomini élite sono riservate due prove ai Mondiali 2024 di ciclismo su strada, che si disputeranno a Zurigo, in Svizzera, da domenica 22 a domenica 29 settembre, ovvero la cronometro individuale e la prova in linea, alle quali però va aggiunta la staffetta mista a cronometro.

Ad aprire il programma sarà la cronometro individuale, calendarizzata per domenica 22, mentre l’altra prova contro il tempo, la staffetta mista è prevista per mercoledì 25, infine domenica 29 ci sarà la gran chiusura con la prova in linea.

Ieri sono stati diramati i convocati dell’Italia: nella prova a cronometro uomini élite Filippo Ganna ed Edoardo Affini, nella staffetta mista contro il tempo Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Elisa Longo Borghini, Gaia Realini e Soraya Paladin, nella prova in linea uomini élite Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Marco Frigo, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini e Filippo Zana.

ELENCO PROVVISORIO CRONOMETRO

Australia

-VINE Jay

-O’CONNOR Ben

Belgio

-CAMPENAERTS Victor

-EVENEPOEL Remco

Bermuda

-HOPKINS Kaden

-WHITE Conor

Bulgaria

-STOYNEV Emil

-PAPANOV Martin

Danimarca

-BJERG Mikkel

-ASGREEN Kasper

Gran Bretagna

-TARLING Joshua

Guam

-OINGERANG Edward

Kazakistan

-CHZHAN Igor

-FEDOROV Yevgeniy

Paesi Bassi

-HOOLE Daan

Norvegia

-FOSS Tobias

-WÆRENSKJOLD Søren

Portogallo

-ALMEIDA João

-OLIVEIRA Nelson

Slovenia

-ROGLIČ Primož

Spagna

-GARCÍA PIERNA Raúl

-DE LA CRUZ David

Svizzera

-BISSEGGER Stefan

-KÜNG Stefan

Stati Uniti

-MCNULTY Brandon

-SHEFFIELD Magnus

Afghanistan

-MIRZAYE Ahmad

-HAIDARI Qais

Belize

-WILLIAMS Cory

Brasile

-MENDES Diego De Jesus

Canada

-GEE Derek

-CÔTÉ Pier-André

Cile

-OYARZÚN Carlos Iván

Cina

-MIAO Chengshuo

Colombia

-MARTÍNEZ Daniel Felipe

Comore

-CHAMSSOUDINE Chamssoudine

Cipro

-MILTIADIS Andreas

Cechia

-VACEK Mathias

Estonia

-KANNIMÄE Taavi

Francia

-GUERNALEC Thibault

-ARMIRAIL Bruno

Germania

-SCHACHMANN Maximilian

-HEIDEMANN Miguel

Ghana

-SYMONDS Christopher

-DGANGMAH Henry Tetteh

Guatemala

-CHUMIL Sergio Geovani

Guinea

-BANGOURA Abdoulaye

Honduras

-MATUTE Fredd

Ungheria

-PELIKÁN János

-PEÁK Barnabás

Israele

-GOLDSTEIN Omer

Italia

-AFFINI Edoardo

-GANNA Filippo

Marocco

-SABBAHI El Houcaine

Messico

-CADENA Edgar David

Mongolia

-SAINBAYAR Jambaljamts

-BATSAIKHAN Tegsh-bayar

Paraguay

-RIVEROS Francisco Daniel

Polonia

-SAJNOK Szymon

-MACIEJUK Filip

Qatar

-AL KHATER Fadhel

-AL-KUWARI Tamim Jamal

Squadra dei Rifugiati

-WAIS Ahmad Badreddin

-ANSARI Amir Arsalan

Serbia

-STOJNIĆ Veljko

-ILIĆ Ognjen

Tanzania

-SHARIF Hassan Adinan

-LAIZER Richard

Ucraina

-GRYNIV Vitaliy

ELENCO PROVVISORIO CRONOMETRO STAFFETTA MISTA

Danimarca

-BJERG Mikkel

-CORT Magnus

-NORSGAARD Emma

-LUDWIG Cecilie Uttrup

-KOERNER Rebecca

-HONORÉ Mikkel Frølich

Francia

-CORDON-RAGOT Audrey

-KERBAOL Cédrine

-LABOUS Juliette

-ARMIRAIL Bruno

-GUERNALEC Thibault

-THOMAS Benjamin

Svizzera

-CHABBEY Elise

-HARTMANN Elena

-RÜEGG Noemi

-BISSEGGER Stefan

-KÜNG Stefan

-SCHMID Mauro

Austria

-SCHWEINBERGER Christina

-SCHWEINBERGER Kathrin

-SCHREMPF Carina

-HOFBAUER Philipp

-RITZINGER Felix

-STIEGER Adrian

Afghanistan

-HAIDARI Qais

-HASHIMI Fariba

-HASHIMI Yulduz

-JORAT Mohamad Islam

-MIRZAYE Ahmad

-REZAYEE Zahra

Algeria

-BADLIS Slimane

-EL MEDDAH Yasmine

-ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa

-HOUILI Nesrine

-MALDJI Imene

-MANSOURI Hamza

Australia

-BROWN Grace

-CHAPMAN Brodie

-O’CONNOR Ben

-ROSEMAN-GANNON Ruby

-SCOTSON Callum

-VINE Jay

Bulgaria

-MINKOVA Petya

-PAPANOV Martin

-PETROV Yordan

-STOYANOVA Gergana

-STOYNEV Emil

-TONKOVA Ivana Nikolaeva

Canada

-BARIL Olivia

-CÔTÉ Pier-André

-HOLMGREN Ava

-LEONARD Michael

-ROLDAN Mara

-WALTON Jonas

Cina

-LI Zhen

-LYU Xianjing

-MIAO Chengshuo

-TANG Xin

-ZENG Luyao

-ZHOU Qiuying

Ecuador

-CAICEDO Jonathan Klever

-CARPHIO Daniela

-IMBAQUINGO Jhoffre Polivio

-NUÑEZ Miryam Maritza

-PEÑAFIEL Marcela Itzae

-POZO Erik Fernando

-RAMÍREZ Mateo Pablo

-REVELO Natalie

-VASQUEZ Natalia

Squadra dei Rifugiati

-AMAN Awet

-MULUGETA Yafiet

-ANSARI Amir Arsalan

-GEBRU Eyeru Tesfoam

-LOUW Lize-Ann

-BOBNAR Nika

Spagna

-BELOKI Markel

-BENITO Mireia

-BLASI Paula

-DE LA CRUZ David

-GARCÍA PIERNA Raúl

-VADILLO Eneritz

Estonia

-ÄRM Rait

-EBRAS Elisabeth

-MIHKELS Madis

-SANDER Laura Lizette

-TUISK Aidi Gerde

-VAHTRA Norman

Germania

-BRENNER Marco

-HEIDEMANN Miguel

-KOCH Franziska

-LIPPERT Liane

-NIEDERMAIER Antonia

-SCHACHMANN Maximilian

Italia

-AFFINI Edoardo

-CATTANEO Mattia

-GANNA Filippo

-LONGO BORGHINI Elisa

-REALINI Gaia

-PALADIN Soraya

Mongolia

-BATSAIKHAN Tegsh-bayar

-ENKHTUR Enkhmaa

-JINJIIBADAM Anujin

-KHADBAATAR Temuulen

-SAINBAYAR Jambaljamts

-SOLONGO Tserenlkham

Rwanda

-INGABIRE Diane

-MASENGESHO Vainqueur

-NIRERE Xaverine

-NIYONKURU Samuel

-NZAYISENGA Valentine

-TUYIZERE Etienne

Svezia

Da definire

Ucraina

-BIRIUKOVA Yuliia

-CHYZHYKOV Heorhii

-GRYNIV Vitaliy

-KULYNYCH Olha

-POSIDA Vlad

-ROMANENKO Maryna

-SHEKEL Olga

-SIMON Semen

-USHAKOVA Milana

-VYNNYK Roman

-YAKOVLEV Daniil

Stati Uniti

-EHRLICH Emily

-MCNULTY Brandon

-NEBEN Amber

-POWLESS Neilson

-STEPHENS Lauren

-VERMAERKE Kevin

ELENCO PROVVISORIO PROVA IN LINEA

Algeria

-MANSOURI Hamza

Australia

-HAIG Jack

-HINDLEY Jai

-MATTHEWS Michael

-O’CONNOR Ben

-SCHULTZ Nick

-SCOTSON Callum

-STORER Michael

-VINE Jay

Austria

-BAYER Tobias

-GALL Felix

-GOGL Michael

-GROßSCHARTNER Felix

-SCHÖNBERGER Sebastian

-ZANGERLE Emanuel

Belgio

-EVENEPOEL Remco

-CAMPENAERTS Victor

-WELLENS Tim

-STUYVEN Jasper

-BENOOT Tiesj

-VAN GILS Maxim

-HERMANS Quinten

-DE PLUS Laurens

Bermuda

-HOPKINS Kaden

Belize

-WILLIAMS Cory

Brasile

-CAMARGO Armando Reis Costa

Canada

-WOODS Michael

-BOIVIN Guillaume

-CÔTÉ Pier-André

-GEE Derek

Cile

-OYARZÚN Carlos Iván

Cina

-LYU Xianjing

Colombia

-MARTÍNEZ Daniel Felipe

-BUITRAGO Santiago

-TEJADA Harold

-RUBIO Einer

-VARGAS Walter

Cechia

-BOROŠ Michael

-OTRUBA Jakub

-SCHLEGEL Michal

-VACEK Mathias

Danimarca

-SKJELMOSE Mattias

-PEDERSEN Mads

-VALGREN Michael

-CORT Magnus

-HONORÉ Mikkel Frølich

-WANDAHL Frederik

-FUGLSANG Jakob

-KRON Andreas

Ecuador

-CARAPAZ Richard

-CEPEDA Jefferson Alveiro

-CEPEDA Jefferson Alexander

-CAICEDO Jonathan Klever

Eritrea

-GIRMAY Biniam

-MULUBRHAN Henok

-TESFATSION Natnael

-GHEBREIGZABHIER Amanuel

-EYOB Metkel

-YEMANE Dawit

Spagna

-BILBAO Pello

-RODRÍGUEZ Carlos

-AYUSO Juan

-LANDA Mikel

-MAS Enric

-ARANBURU Alex

-ADRIÀ Roger

-CASTRILLO Pablo

Estonia

-MIHKELS Madis

-PAJUR Markus

Francia

-ALAPHILIPPE Julian

-BARDET Romain

-BARGUIL Warren

-BERNARD Julien

-BURGAUDEAU Mathieu

-GRÉGOIRE Romain

-MADOUAS Valentin

-PARET-PEINTRE Aurélien

Gran Bretagna

-WILLIAMS Stephen

-DONOVAN Mark

-KNOX James

-ONLEY Oscar

-PIDCOCK Thomas

-STEWART Jake

-YATES Adam

-YATES Simon

Guinea-Bissau

-CÁ Apolinário

Germania

-BRENNER Marco

-GESCHKE Simon

-LIPOWITZ Florian

-SCHACHMANN Maximilian

-STEINHAUSER Georg

-ZIMMERMANN Georg

Grecia

-BOUGLAS Georgios

Guatemala

-CHUMIL Sergio Geovani

Honduras

-MATUTE Fredd

Ungheria

-DINA Márton

-FETTER Erik

-PEÁK Barnabás

-VALTER Attila

Irlanda

-MCDUNPHY Conn

-DUNBAR Eddie

-HEALY Ben

-RYAN Archie

Israele

-RAISBERG Nadav

Italia

-BAGIOLI Andrea

-CATTANEO Mattia

-CICCONE Giulio

-FRIGO Marco

-ROTA Lorenzo

-TIBERI Antonio

-ULISSI Diego

-ZAMBANINI Edoardo

-ZANA Filippo

Giappone

-ARASHIRO Yukiya

Kazakistan

-CHZHAN Igor

-BRUSSENSKIY Gleb

-KUZMIN Anton

-FEDOROV Yevgeniy

Lettonia

-KRASTS Alekss

-LIEPIŅŠ Emīls

-NEILANDS Krists

-SKUJIŅŠ Toms

Lussemburgo

-GENIETS Kevin

-JUNGELS Bob

-RIES Michel

-WIRTGEN Luc

Marocco

-SABBAHI El Houcaine

Messico

-DÍAZ Miguel

-CADENA Edgar David

-CASTILLO Ulises Alfredo

-FRAYRE Eder

Mongolia

-SAINBAYAR Jambaljamts

Mauritius

-MAYER Alexandre

Paesi Bassi

-VAN DER POEL Mathieu

-RIESEBEEK Oscar

-KELDERMAN Wilco

-LEMMEN Bart

-VAN DEN BROEK Frank

-HOOLE Daan

-MOLLEMA Bauke

-OOMEN Sam

-BAX Sjoerd

Norvegia

-JOHANNESSEN Tobias Halland

-ABRAHAMSEN Jonas

-HOELGAARD Markus

-FOSS Tobias

-STAUNE-MITTET Johannes

-LEKNESSUND Andreas

Nuova Zelanda

-BENNETT George

-FISHER-BLACK Finn

-THOMPSON Reuben

Panama

-GONZÁLEZ Roberto Carlos

Polonia

-BUDZIŃSKI Marcin

-MACIEJUK Filip

-MAJKA Rafał

-OWSIAN Łukasz

Portogallo

-EULÁLIO Afonso

-OLIVEIRA Ivo

-OLIVEIRA Rui

-ALMEIDA João

-COSTA Rui

-OLIVEIRA Nelson

Qatar

-AL KHATER Fadhel

Squadra dei Rifugiati

-ANSARI Amir Arsalan

-WAIS Ahmad Badreddin

Romania

-VĂIDIAN Iustin-Ioan

Sudafrica

-MEINTJES Louis

-ORMISTON Callum

Atleti Individuali Neutrali

-VLASOV Aleksandr

Slovenia

-GOVEKAR Matevž

-POGAČAR Tadej

-ROGLIČ Primož

-MOHORIČ Matej

-TRATNIK Jan

-MEZGEC Luka

-NOVAK Domen

Svizzera

-HIRSCHI Marc

-DILLIER Silvan

-JACOBS Johan

-SCHMID Mauro

-VOISARD Yannis

-KÜNG Stefan

Slovacchia

-KUBIŠ Lukáš

Svezia

-ERIKSSON Lucas

Eswatini

-JELE Kwanele

Thailandia

-SOSALAM Tullatorn

Ucraina

-TSARENKO Kyrylo

Uruguay

-FAGÚNDEZ Eric Antonio

-SILVA Guillermo Thomas

Stati Uniti

-JORGENSON Matteo

-QUINN Sean

-MCNULTY Brandon

-SHEFFIELD Magnus

-POWLESS Neilson

-SIMMONS Quinn

-VERMAERKE Kevin

-SHEEHAN Riley

Uzbekistan

-BOCHAROV Dmitriy

Città del Vaticano

-SCHUURHUIS Rien

Venezuela

-LINAREZ Leangel Rubén

-PAREDES Anderson Timoteo

-PEÑUELA Francisco Joel