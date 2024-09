Dove vedere in tv Fiorentina-Wolfsburg Champions League calcio femminile: programma, orario, streaming

La UEFA Women’s Champions League approda al Viola Park. Domani, mercoledì 18 settembre, si gioca infatti alle 20:00 Fiorentina-Wolfsburg, match d’andata del Round 2 di qualificazione.

Una sfida di grande fascino per la compagine toscana, forte del buon impatto in Campionato e reduce da due ottime ultime uscite nella rassegna continentale. Ricordiamo infatti che le ragazze di Mister De La Fuente hanno sconfitto in modo convincente sia il Brøndby che l’Ajax, staccando così il pass per la sfida contro la squadra teutonica.

Per la Fiorentina l’obiettivo sarà comunque quello di cercare a migliorare i risultati degli anni precedenti. Nella sua storia infatti al Viola si è spinta fino agli ottavi di finale, raggiunti nella stagione 2020-2021. Molto più trionfale il palmarès delle tedesche, già vincitrici due volte del Torneo e più volte finaliste nelle edizioni precedenti.

Allo stato attuale, non sono arrivate indicazioni circa un’eventuale trasmissione del match in streaming o in tv. Sia contro il Brøndby che contro l’Ajax la partita era stata trasmessa dai canali social e sul sito ufficiale della squadra italiana. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti presto.

PROGRAMMA FIORENTINA-WOLSBURG CALCIO, CHAMPIONS LEAGE FEMMINILE

Mercoledì 18 settembre

Ore 21.00 Fiorentina vs Wolfsburg

PROGRAMMA FIORENTINA-WOLFSBURG: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: nessuna

Diretta streaming: nessuna (possibili novità circa una potenziale trasmissione nelle prossime ore)