Cos’è successo tra Sainz e Perez? L’incidente a Baku, di chi è la colpa e le conseguenze

Carlos Sainz e Sergio Perez si sono resi protagonisti di un pericoloso incidente ad alta velocità che ha costretto entrambi a ritirarsi dal Gran Premio di Azerbaigian 2024, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’episodio incriminato risale al penultimo giro di gara sul circuito cittadino di Baku, mentre lo spagnolo ed il messicano erano pienamente in lotta per il podio.

Il leader della corsa Oscar Piastri aveva ormai allungato sul terzetto inseguitore aperto dalla Ferrari di Charles Leclerc, in crisi di gomme al posteriore dopo aver tallonato l’australiano della McLaren per quasi 30 giri consecutivi senza riuscire però a completare il sorpasso. Il monegasco della Rossa, vulnerabile nelle battute conclusive del GP, si è dovuto difendersi dunque dalla Red Bull e dall’altra SF-24.

La bagarre tra i tre si è risolta all’inizio della penultima tornata, quando Checo ha provato a scavalcare il pole-man in fondo al lungo rettilineo dei box dopo aver sfruttato il DRS. Leclerc è stato bravo ad allungare la staccata resistendo all’interno di curva 1 e portando fuori traiettoria Perez, che ha perso così la posizione in favore di Sainz uscendo provvisoriamente dalla zona podio.

Carlos, grazie ad una trazione migliore, ha addirittura affiancato il compagno di squadra all’esterno di curva 2 percorrendo però più metri e concedendo al messicano la possibilità di provare il contrattacco nell’allungo verso curva 3.

I due, nel tentativo di prendere la scia alla Ferrari di Leclerc, si sono portati verso il centrodestra della carreggiata finendo per agganciarsi (la posteriore sinistra della Ferrari con l’anteriore destra della RB20) e per andare a sbattere violentemente contro le barriere.

Macchine distrutte e doppio ritiro il risultato finale di questo crash, che rischia di spianare la strada alla McLaren verso la conquista del Mondiale costruttori. Impossibile indicare un singolo responsabile dell’accaduto, per un contatto che poteva essere evitato da entrambi.