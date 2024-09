Matteo Berrettini batte Blockx: “Se non fosse stata una partita di Davis non avrei vinto, pubblico fondamentale”

Una vittoria sofferta e combattuta per Matteo Berrettini. Dopo una brutta partenza, il tennista romano è riuscito ad avere la meglio sul giovane Alexander Blockx e portando l’Italia in vantaggio contro il Belgio nel secondo match di Coppa Davis.

Matteo è apparso parecchio provato al termine del match contro il numero 243 del mondo, apparendo quasi in lacrime all’intervista post match e avendo la forza di debuttare con un timido “Una vittoria speciale per mille ragioni. Sono solo contento di aver vinto” prima di interrompersi e assaporare il momento.

Dopo essersi ricomposto, Berrettini passa ad analizzare la sua partita: “Non sono partito al meglio, ma lo sappiamo, il tennis è uno sport strano. Due giorni fa con Fonseca ero partito bene, oggi avevo un po’ troppi pensieri in testa ma sono orgoglioso del modo in cui sono riuscito a lottare. Senza il pubblico di oggi forse sarebbe stato impossibile, se non fosse stato un match di Davis non sarebbe finita in questo modo“.

Ultimo passaggio invece sulla squadra azzurra: “Volandri la definisce una famiglia. Con alcuni di questi ragazzi sono cresciuto insieme, li conosco da quando ero piccolo. Arrivare a questi livelli e giocare per l’Italia è un sogno che diventa realtà“.