Coppa Davis, l’Australia vola ai quarti battendo la Repubblica Ceca. Machac, altro ritiro dopo un game

L’Australia è ai quarti di Coppa Davis. Sul cemento di Valencia la selezione capitanata da Lleyton Hewitt si sbarazza per 3-0 della Repubblica Ceca ed è certa dell’ingresso tra le migliori otto della competizione. Anche se il tie tra le due selezioni sarà ricordato per il surreale match tra Alexei Popyrin e e Tomas Machac, durato la bellezza di un gioco.

Due ritiri in due giorni per il numero uno della selezione di Jaroslav Navratil, che ieri aveva alzato bandiera bianca contro Carlos Alcaraz all’inizio del terzo set venendo praticamente portato via a braccia dal palazzetto. Ma si è ritrovato a dover scendere in campo e a provarci per le contemporanee assenze di Vit Kopriva e Jiri Lehecka, quest’ultimo colpito da una malattia; Machac ci prova nonostante non sia in condizione e si ritira dopo sei minuti di partita, consentendo all’Australia di poter staccare il pass per Malaga.

Nella prima partita di giornata, Thanasi Kokkinakis è riuscito ad avere la meglio sul giovane Jakub Mensik. Una partita tra due giocatori di talento, in cui l’esperienza dell’australiano ha avuto la meglio, aiutato anche da una giornata in cui era davvero ispirato. A chiudere la contesa, per recuperare immediatamente dalla partita praticamente mai giocata tra Machac e Popyrin, il doppio con Matthew Ebden e Max Purcell che hanno avuto vita facile su Mensik ed Adam Pavlasek.

COPPA DAVIS 2024, AUSTRALIA-REPUBBLICA CECA 3-0

T. Kokkinakis b. J. Mensik 6-2 6-7 6-3

A. Popyrin b. T. Machac 1-0 RIT.

M. Ebden/M. Purcell b- J. Mensik/A. Pavlasek 6-4 6-2