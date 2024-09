Coppa Davis, Italia “arbitra” per la qualificazione dell’Olanda. Ma il primo posto conta

Ora che l’Italia è sicura della qualificazione ai quarti di finale in Coppa Davis, per quella che potrebbe essere l’ultima volta dei gironi (per il 2025 filtra una voce legata al potenziale cambiamento di questa fase della manifestazione), c’è solo da determinare la posizione. E c’è anche da capire cosa succederà al team avversario: l’Olanda, o meglio i Paesi Bassi.

Quella odierna, infatti, è una giornata decisiva non solo per i primi due posti del girone A a Bologna, ma anche per il terzo. Già, perché il Brasile, vincendo ieri, non solo ha eliminato il Belgio, ma ha anche messo sé stesso nella condizione di poter sognare i quarti di finale. Non dipende però dal Paese sudamericano la questione.

L’Italia, infatti, ha in mano sostanzialmente tutto quel che riguarda questo raggruppamento. Anche il tipo di risultato diventa importante da sottolineare: un 3-0 Italia eliminerebbe il team olandese, lanciando così proprio i brasiliani, mentre una sconfitta di Berrettini e compagni renderebbe gli orange primi e gli azzurri secondi. In caso di 2-1 Italia, le due formazioni in gara oggi avanzerebbero insieme.

Peraltro, 2-1 non è nemmeno un risultato impossibile da vedere arrivare. E qui non c’entrano questioni che di sportivo hanno poco e hanno invece tanto di dietrologie; c’entra il fatto che, allo stato attuale delle cose, l’equilibrio tra queste due selezioni è totale. Botic van de Zandschulp è letteralmente riemerso grazie alla vittoria su Alcaraz agli US Open, Tallon Griekspoor invece è sempre rimasto vicino alle posizioni che contano; basta questo a garantire la competitività di quello che già alla vigilia si pronosticava come il confronto dell’intera settimana. Senza contare, naturalmente, il doppio che in questi giorni ha prodotto sfide di tasso tecnico interessante.

Chiaro è che la prima posizione ha la preferenza sulla seconda, se non altro per una possibilità di accoppiamento (teoricamente) più semplice, per quanto possano esserci varie sorprese. Non va infatti dimenticato che la prima del girone A può sfidare la seconda del girone B o di quello D. Nell’uno c’è ancora Spagna-Australia da giocare che deciderà il primato nel girone, nell’altro è ancora caos totale con Canada e Gran Bretagna che vogliono unirsi all’Argentina. Diversamente, un secondo posto “regalerebbe” la prima degli stessi gruppi. Ecco perché il primo posto potrebbe avere un peso enorme.