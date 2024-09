Coppa Davis 2024: Italia, sfida olandese per la chiusura in testa al girone A

Sarà Italia contro Paesi Bassi, noti informalmente come Olanda (che sarebbe in realtà la definizione di due regioni del Paese), la sfida che regalerà a una delle due la certezza del primo posto del girone A di Bologna. O meglio, di Casalecchio di Reno, sede dell’Unipol Arena.

I quarti di finale, infatti, sono cosa fatta sia per gli azzurri, che a questo punto possono arrivare primi in caso di vittoria o secondi in caso di sconfitta. Tutto dipende da come andranno le cose quest’oggi, e soprattutto sarà tanto il peso che andrà su Matteo Berrettini, necessitante di un primo singolare dei suoi contro Botic van de Zandschulp, che ha affrontato e battuto due volte, ma solo sull’erba e negli anni migliori, 2021 e 2022. Sarà forse una delle sfide migliori viste in una Bologna che avrà il tutto esaurito sulle tribune.

A seguire, resta soltanto da capire se Matteo Arnaldi ha recuperato dal problema alla caviglia occorso contro Thiago Monteiro nel finale di Italia-Brasile. Spazio a lui o a Flavio Cobolli, ma il succo è lo stesso: nulla può essere facile contro la solidità di Tallon Griekspoor, che ha una buona capacità di competere indoor. In ogni caso rimane un confronto davvero aperto, come aperta è qualsiasi cosa in un tie come questo.

Il doppio, poi, è a questo punto facile dia delle risposte definitive, se è vero che con Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è in ogni caso con i favori del pronostico dalla propria parte con qualsiasi coppia arrivi dal lato olandese. Wesley Koolhof non è da solo come specialista, dato che c’è Robin Haase riconvertito, ma finora è stato van de Zandschulp ad affiancarsi a lui. Di fatto potrebbe trattarsi dell’unico vero doppio non affiatato affrontato dalla coppia azzurra, ed è per questo che tutto può propendere a favore dei rappresentanti dello Stivale più che con le coppie brasiliana e belga.