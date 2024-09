Coppa Davis, il tabellone dell’Italia: già evitati di sicuro Alcaraz e Zverev

Giovedì 19 settembre andrà in scena il sorteggio che definirà il tabellone delle Finals di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna). L’Italia ha concluso in prima posizione il proprio Round Robin, inserita nel Gruppo A con Brasile, Belgio e Olanda. Gli azzurri, vincendo tutti e tre i confronti per 2-1, si sono meritati il primato.

Un risultato importante per evitare un percorso complicato fin da quarti di finale della Final Eight in Spagna. Se gli uomini di Filippo Volandri avessero terminato in seconda posizione, infatti, sarebbero finiti nella parte di tabellone con Spagna e Germania, compagini altamente qualificate che potranno contare sul n.3 del mondo, Carlos Alcaraz, e sul n.2, Alexander Zverev.

L’Italia, con l’augurio di avere Jannik Sinner (n.1 del ranking), inizierà quindi la sua avventura in terra iberica contro uno tra Australia e Argentina. Sulla carta, sarebbe preferibile giocare contro i sudamericani, tenuto conto che gli australiani hanno disputato le ultime due Finali di questa competizione, perse entrambe contro il Canada e proprio la formazione tricolore.

Spetterà al sorteggio decidere chi sarà delle due. In semifinale, ci potrebbe essere il confronto gli Stati Uniti, squadra dall’eccezionale profondità, citando tennisti come Taylor Fritz (finalista agli US Open), Tommy Paul, Ben Shelton e Frances Tiafoe e un doppio molto solido e qualificato (Austin Krajicek / Rajeev Ram). Vedremo quali saranno gli effettivi impiegati, in considerazione di una stagione logorante dal punto di vista fisico.

Chiaramente, nell’atto conclusivo, ci si aspetta l’incrocio con le Furie Rosse, padrone di casa, o la squadra tedesca. Nell’eventualità, affascina non poco la possibile sfida che ci potrebbe tra Sinner e Alcaraz, in qualità di n.1 di Italia e Spagna.

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2024

Fase a eliminazione diretta dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna)

Quarti di finale (19-20-21 novembre)

Q1 (1A)-(2B/2D) Italia-Australia/Argentina

Q2 (1C)-(2B/2D) Stati Uniti-Australia/Argentina

Q3 (2A/2C)-(1D) Paesi Bassi/Germania-Canada

Q4 (2A/2C)-(1B) Paesi Bassi/Germania-Spagna

Semifinali (22-23 novembre)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2

S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Finale (24 novembre)

F1 vinc. S1-vinc. S2

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio