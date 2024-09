Coppa Davis, Belgio e Argentina con Brasile e Finlandia per tenere la porta aperta verso i quarti. USA-Germania per la testa del gruppo C

Inizia la terza tornata della fase a gironi della Coppa Davis. Ci sono quattro squadre già certe del passaggio ai quarti di finale della massima competizione tennistica per Nazionali, con il girone A, quello dell’Italia, che non ha ancora diramato le sue gerarchie. L’Italia ha al momento un piede verso Malaga, ma dovrà comunque attendere quantomeno il risultato dell’incrocio tra Belgio e Brasile per conoscere in buona parte il suo destino.

Diavoli rossi e verdeoro di fronte, le due selezioni battute dagli azzurri ma capaci di strappare quantomeno un match alla squadra di Filippo Volandri. Soprattutto gli europei possono giocarsi ancora le proprie chance grazie al successo sull’Olanda, che permette loro di avere una porta aperta verso i quarti. Ci sarà da divertirsi all’Unipol Arena di Bologna.

Situazione similare anche tra Argentina e Finlandia. L’Albiceleste è rientrata in corsa grazie alla vittoria sulla Gran Bretagna e ha di fronte il fanalino di coda del gruppo D, rischiando così di mettere in una situazione complicatissima i britannici padroni di casa che se la vedranno con il Canada domani.

Nel girone C, quello di Zhuhai, si deciderà chi sarà la prima classificata tra Stati Uniti e Germania. Nonostante entrambe le selezioni abbiano risparmiato i propri pezzi forti, hanno comunque raggiunto l’obiettivo minimo della qualificazione ai quarti e ora si giocano il primato in Cina, diventando una brutta gatta da pelare per chiunque li dovesse incontrare durante la fase ad eliminazione.

Repubblica Ceca-Francia è invece una partita ininfluente per il girone B. Transalpini che sono ancora alla ricerca del loro assetto, con Ugo Humbert ed Arthur Fils che non hanno dimostrato di poter essere pronti per competizioni del genere, mentre per i cechi c’è curiosità di capire chi potrà giocare questa sfida, evitando magari di sforzare Tomas Machac che ha resistito la miseria di un game giovedì sera. Si gioca per la gloria anche a Manchester, con Finlandia-Argentina che vale soltanto per il terzo posto.