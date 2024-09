Coppa Davis 2024, Cile-Slovacchia 2-1: i sudamericani vincono la sfida tra selezioni già eliminate

A Zhuhai (Cina) si è concluso il Gruppo C della prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis: nell’ultimo tie in programma, tra due selezioni eliminate, il Cile ha battuto la Slovacchia per 2-1, conquistando il primo punto in classifica nel raggruppamento che ha visto gli Stati Uniti primi e la Germania seconda.

Nel primo singolare Cristian Garin rimonta e batte Norbert Gombos con lo score di 2-6 6-1 6-2 in un’ora e 36 minuti e porta in vantaggio il Cile. Nella prima partita si resta in equilibrio fino al 2-2, poi lo slovacco piazza un parziale di 16 punti a 3 e vince quattro game di fila, con due break a 15, per il 6-2 in 25 minuti. Nel secondo parziale è il cileno che dall’1-1 vince cinque giochi consecutivi, riequilibrando la contesa col 6-1 in 31′. Nella frazione decisiva Garin scappa subito sul 2-0 grazie al break ottenuto ai vantaggi nel game d’apertura, poi allunga ancora con un altro strappo a quindici nel quinto gioco, che vale il 4-1 pesante ed è propedeutico alla vittoria sul 6-2 in 40 minuti. Il sudamericano mette a segno più vincenti, 16 contro 8, e concede meno gratuiti, 25 contro 34.

Nel secondo singolare Jozef Kovalik piega Alejandro Tabilo per 6-4 6-7 (5) 6-1 in due ore e cinque minuti e firma così il punto del pareggio. Nel primo set l’equilibrio si spezza nel quinto game, quando il cileno cede la battuta a trenta e lo slovacco allunga sul 3-2, portandosi poi sul 4-2. Kovalik nel settimo gioco non sfrutta il break point che lo avrebbe spedito sul 5-2, ma non concede palle per il controbreak e va a chiudere sul 6-4 in 34′. Nella seconda frazione si assiste ad uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi si va spediti al tiebreak. Scambio di minibreak in avvio, poi il cileno dal 5-5 vince gli ultimi due punti giocati e chiude sul 7-6 (5) in 53′. Nella partita decisiva lo slovacco dall’1-1 inanella cinque giochi consecutivi, con un parziale di 20 punti a 5, strappando il servizio al cileno a zero nel quarto game ed a 15 nel sesto, prima di andare a vincere per 6-1 in 38′. Kovalik mette a segno più vincenti, 37 contro 24, concedendo un solo gratuito in più, 29 contro 28.

Nel doppio, decisivo soltanto ai fini del tie odierno, Tomas Barrios Vera e Nicolas Jarry superano Norbert Gombos e Lukas Klein per 6-4 6-7 (3) 7-6 (5) in due ore e 49 minuti di gioco, griffando così il punto della vittoria per il Cile. Nel primo set gli slovacchi annullano tre palle break nel sesto game, poi a loro volta non ne sfruttano due nel settimo. Nel nono gioco i cileni cancellano un altro break point, poi, però, nel decimo sono i sudamericani a centrare il break a trenta che vale il 6-4 in 43′. Nella seconda frazione gli slovacchi subiscono il break ai vantaggi nel game d’apertura e lo difendono fino al decimo game, quando vanno a servire per il set sul 5-4. Puntuale, però, arriva il controbreak dei cileni, che trovano il 5-5, per poi passare a condurre sul 6-5. Nel dodicesimo game il Cile si procura tre match point consecutivi, ma la coppia slovacca risale dallo 0-40 e porta la contesa al tiebreak: dal 2-3 Gombos e Klein vincono 5 punti consecutivi e pareggiano i conti sul 7-6 (3) in 64 minuti. Nella partita decisiva il primo vero sussulto arriva nel dodicesimo game, quando la coppia cilena deve annullare un match point ai cechi, prima di poter giungere ad un giusto epilogo al tiebreak. Scambio di minibreak tra terzo e quarto punto, poi il Cile dal 4-4 vince due punti consecutivi e guadagna due match point sul 6-4. I sudamericani mancano il primo, col servizio a disposizione, ma convertono il secondo, in risposta, e conquistano la vittoria sul 7-6 (5) in 62′. Vengono giocati nel complesso 219 punti, dei quali 112 vinti dai sudamericani e 107 dagli europei. Per i cileni 22 vincenti e 10 errori gratuiti, contro il bilancio di 19-20 degli slovacchi.