Coppa Davis 2024 oggi in tv: orari 14 settembre, programma, le partite di tutti i gironi

Oggi, sabato 14 settembre, si disputerà la penultima giornata di sfide della prima fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2024 di tennis: a Bologna (Gruppo A), Valencia (Gruppo B), Zhuhai (Gruppo C) e Manchester (Gruppo D), le prime 2 di ciascun girone andranno ai quarti.

Nel Gruppo C Germania e Stati Uniti sono già ai quarti e si contenderanno il primato, mentre nel Gruppo B Cechia e Francia sono già eliminate e giocheranno solo per la gloria. Tie potenzialmente decisivi ai fini della qualificazione saranno Belgio-Brasile nel Gruppo A e Finlandia-Argentina nel Gruppo D.

Per quanto riguarda la diretta tv, Belgio-Brasile sarà visibile su Rai Sport HD e Sky Sport Tennis, Finlandia-Argentina su Sky Sport 251, Germania-Stati Uniti e Cechia-Francia su Sky Sport 252, per quanto concerne la diretta streaming, tutti i match saranno fruibili su SuperTenniX, Sky Go e Now, con Belgio-Brasile anche su Rai Play.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024

Bologna (Italia) – Gruppo A

Sabato 14 settembre 15.00 Belgio – Brasile – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Tennis

Valencia (Spagna) – Gruppo B

Sabato 14 settembre 16.00 Cechia – Francia – Diretta tv su Sky Sport 252

Zhuhai (Cina) – Gruppo C

Sabato 14 settembre 08.00 italiane Germania – Stati Uniti – Diretta tv su Sky Sport 252

Manchester (Gran Bretagna) – Gruppo D

Sabato 14 settembre 14.00 italiane Finlandia – Argentina – Diretta tv su Sky Sport 251

PROGRAMMA FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Belgio-Brasile su Rai Sport HD e Sky Sport Tennis, Finlandia-Argentina su Sky Sport 251, Germania-Stati Uniti e Cechia-Francia su Sky Sport 252.

Diretta streaming: tutti i match su SuperTenniX, Sky Go e Now, Belgio-Brasile anche su Rai Play.