Coppa Davis 2024 oggi in tv: orari 10 settembre, programma, le partite di tutti i gironi

Comincia quest’oggi la fase a gironi di quel che è oggi la Coppa Davis: quattro raggruppamenti, 16 squadre, di cui 8 passeranno alle Finals che si disputeranno a novembre a Malaga, dove nel frattempo si è spostata anche la Billie Jean King Cup.

Che il problema enorme dei gironi sia trovare delle sedi è fatto acclarato. Che si giochino addirittura in un Paese che non ha rappresentanza nel World Group è cosa che deve far riflettere. Questo è il caso di Zhuhai, in Cina, dove vanno Germania, Slovacchia, USA e Cile: tutto il contrario di quella che dovrebbe essere, e che è stata, la Davis per tanti anni. Debuttano oggi tutti i confronti che non vedono impegnate le squadre di casa, con l’ormai usuale regola per cui i confronti si sapranno soltanto un’ora prima dello svolgimento degli stessi.

La fase a gironi dell’attuale format di Coppa Davis 2024 comincia oggi in quattro città differenti. Sarà possibile seguire i match del girone A (Bologna) in diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024 OGGI

Martedì 10 settembre

Ore 8:00 Germania-Slovacchia (Girone C, Zhuhai)

Ore 14:00 Canada-Argentina (Girone D, Manchester)

Ore 15:00 Paesi Bassi-Belgio (Girone A, Bologna)

Ore 16:00 Australia-Francia (Girone B, Valencia)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, SuperTenniX