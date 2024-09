Coppa Davis 2024, l’Australia piega la Francia al doppio: decisivi Ebden e Purcell

In un’atmosfera tutt’altro che accesa al Pabellon Fuente de San Luis di Valencia (Spagna) è andato in scena il primo incontro del Gruppo B tra l’Australia di Lleyton Hewitt, vice-campione in carica, e la Francia di Paul-Henri Mathieu. A prevalere sono stati gli aussie in un confronto equilibrato deciso dal doppio finale.

Confronto che è iniziato dal successo da parte di Thanasi Kokkinakis in due tiebreak su Arthur Fils: un 7-6(4) 7-6(3) tiratissimo in due ore e dieci minuti di gioco. Un primo set che non ha visto break con una sola chance concessa e annullata dal francese. L’australiano è stato più coraggioso e si è andato a prendere il parziale. Nel secondo set è stato il giovane transalpino ad andare subito avanti un break sul 4-2, ma si è fatto rimontare e ha perso un altro tiebreak.

A riequilibrare tutto ci ha pensato un super Ugo Humbert che con una prestazione scintillante ha sconfitto 6-3 6-2 Alexei Popyrin in meno di un’ora e un quarto di gioco. Una sfida a senso unico in favore del numero 18 del mondo che ha espresso un tennis brillante, è sempre entrato nei turni di servizio dell’australiano, ha fatto partire gli scambi e si è esibito in tutto il suo repertorio.

Al doppio decisivo ad avere la meglio sono stati però i due australiani, con Matthew Ebden e Max Purcell che sono riusciti a superare Pierre Hugues Herbert ed Edouard Roger-Vasselin per 7-5 5-7 6-3 in due ore e un quarto. Un match che poteva finire prima, visto che i due aussie hanno avuto match point sul 5-4 del secondo set, ma che sono comunque tornati a dominare nel terzo parziale. Francia che tornerà in campo il 13 settembre con la Spagna, l’Australia affronterà la Repubblica Ceca il 12 settembre.