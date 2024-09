Coppa Davis 2024, la Francia batte la Cechia 2-1 nella sfida tra due selezioni già eliminate

Nel Gruppo B della Coppa Davis 2024 di tennis, in corso a Valencia, in Spagna, con i padroni di casa e l’Australia già qualificati ai quarti e che domani si contenderanno il primo posto nel girone, la Francia rimonta e batte la Cechia per 2-1 nel tie che serve solo a definire la terza e la quarta posizione tra due squadre già eliminate.

Nel primo singolare Jakub Mensik rimonta e batte Arthur Rinderknech con lo score di 2-6 6-3 7-5 in due ore e quattro minuti di gioco e regala l’1-0 alla Cechia. Nel primo set il transalpino inizia meglio e vola sul 4-0 grazie ai break a quindici in apertura ed ai vantaggi nel terzo game. Il francese deve solo amministrare per centrare il 6-2 in mezz’ora. Nella seconda frazione passaggio a vuoto del transalpino nel quarto gioco, nel quale cede la battuta a zero, ed il ceco scappa sul 3-1. Mensik concede appena un quindici all’avversario nei tre successivi turni al servizio pareggiando i conti sul 6-3 in 36′. Nella partita decisiva Mensik deve annullare due match point non consecutivi ai vantaggi del decimo game, ma da quel momento con un parziale di 11 punti a 2 ribalta la contesa, strappa la battuta al francese nell’undicesimo gioco e poi va a vincere sul 7-5 dopo 58′. Il ceco si aggrappa al servizio nei momenti delicati, mettendo a segno 14 ace contro gli 8 del francese, facendo molto meglio con la seconda, con la quale conquista il 53% dei punti contro il 33% del transalpino.

Nel secondo singolare Arthur Fils rimonta e batte Jiri Lehecka, sconfitto per 6-7 (5) 7-5 6-4 dopo due ore e ventuno minuti, siglando il punto del pareggio. Nel primo parziale il ceco scappa sul 2-0 ed il transalpino recupera subito e pareggia i conti sul 2-2. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak: Lehecka va subito sul 2-0, ma si fa rimontare e Fils passa a condurre 5-3, poi però il ceco vince gli ultimi quattro punti giocati e chiude sul 7-6 (5) in 51′. Nel secondo set il ceco annulla un break point nel game d’apertura, poi è il francese a cancellarne tre nel sesto gioco. Nell’undicesimo game, però, il transalpino si porta sullo 0-40 in risposta ed alla terza occasione opera il break che risulterà decisivo per il 7-5 in 50′. Nella frazione decisiva Fils annulla due palle break nel secondo gioco e nel terzo centra lo strappo a zero. Lehecka centra il controbreak a trenta nel sesto game, ma nel settimo cede nuovamente la battuta ai vantaggi. Fils non concede altre occasioni di rientro e chiude i conti sul 6-4 in 40′. Il francese mette a segno meno vincenti del ceco, 28 contro 33, ma limita anche il numero dei gratuiti concessi rispetto all’avversario, 41 contro 60.

Nel doppio, decisivo soltanto ai fini del tie, Pierre-Hugues Herbert ed Arthur Rinderknech piegano Jakub Mensik ed Adam Pavlasek con lo score di 7-6 (4) 7-5 in un’ora e 23 minuti di gioco, consegnando alla Francia il punto della vittoria per 2-1. Nella prima partita non ci sono palle break e l’epilogo naturale è il tiebreak, che viene deciso dall’unico minibreak della contesa, conquistato dai francesi sul 4-4, propedeutico alla chiusura sul 7-6 (4) in 41′. Nel secondo set i transalpini salvano due break point nel terzo game, risalendo dal 15-40, poi dal 5-5 sono proprio i francesi a vincere gli ultimi otto punti giocati, con il break a zero nel dodicesimo gioco che sancisce la vittoria per 7-5 in 42′. La coppia transalpina fa la differenza con la seconda di servizio, con la quale vince il 93% dei punti, contro il 52 dei cechi, I francesi, inoltre, convertono l’unica palla break avuta a disposizione e cancellano entrambe quelle concesse agli avversari.