Coppa Davis 2024: la formula della competizione. Il tabellone dai quarti verrà sorteggiato dopo la fase a gironi

L‘Italia è inserita nel Girone A delle Finals di Coppa Davis 2024, che si giocherà a Bologna da martedì 10 a domenica 15 settembre: gli azzurri di Filippo Volandri dovranno arrivare tra le prime due del raggruppamento per qualificarsi per i quarti di finale.

Da martedì 19 a domenica 24 novembre poi a Malaga (Spagna) si terrà la seconda fase ad eliminazione diretta delle Finali di Coppa Davis 2024: il sorteggio si terrà non più tardi di sette settimane prima delle Finals (negli scorsi anni si è tenuto il martedì successivo alla conclusione della fase a gironi).

Sia nella fase a gironi che in quella ad eliminazione diretta il format delle sfide prevede due singolari ed un doppio: i giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match. La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della stessa.

REGOLAMENTO COPPA DAVIS 2024

59.2 Punteggio – Fase a gironi delle Finals

59.2.1 La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della sfida e le verrà assegnato un punto.

[…]

59.2.3 La classifica finale di ciascun gruppo sarà determinata da quanto segue (cioè determinato dal primo dei seguenti criteri applicabili, seguendo l’ordine indicato):

59.2.3.1 maggior numero di punti;

59.2.3.2 se due Nazioni sono in parità, si applica lo scontro diretto;

59.2.3.3 se tre Nazioni sono in parità, si applica il seguente ordine (solo fino al punto in cui produca una Nazione superiore o una inferiore, ed a quel punto ci siano solo due Nazioni in parità per le quali si applica la regola 59.2.3.2):

(a) più alta percentuale di partite vinte;

(b) più alta percentuale di set vinti;

(c) più alta percentuale di giochi vinti; e in conclusione

(e) le posizioni delle Nazioni nella Classifica delle Nazioni del lunedì della settimana delle Finali.

[…]

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2024

Fase ad eliminazione diretta dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna)

Quarti di finale (19-20-21 novembre)

Q1 (1A)-(2B/2D)

Q2 (1C)-(2B/2D)

Q3 (2A/2C)-(1D)

Q4 (2A/2C)-(1B)

Semifinali (22-23 novembre)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2

S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Finale (24 novembre)

F1 vinc. S1-vinc. S2

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio