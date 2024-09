Coppa Davis 2024, Italia a caccia della qualificazione anticipata. Stessa sorte anche per Spagna, USA e Gran Bretagna

Quarta giornata per la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2024. Un venerdì dove possono esserci già tantissimi verdetti, con molte squadre che hanno la possibilità di qualificarsi con un turno d’anticipo. Andiamo a vedere tutte le partite di oggi.

GRUPPO A (Bologna)

Italia e Belgio hanno la possibilità di staccare il biglietto per le finali di Malaga con un turno d’anticipo. Agli azzurri di Filippo Volandri serve il 3-0, mentre ai belgi basterà una vittoria con qualsiasi punteggio, ma chiaramente Bergs e compagni partono abbastanza sfavoriti nel pronostico. Ci dovrebbe essere un cambio tra le fila azzurre, visto che l’acciaccato Matteo Arnaldi lascerà il posto a Flavio Cobolli, che farà così il suo esordio in maglia azzurra e proprio contro Bergs che ha appena battuto allo US Open. Considerando una formalità la sfida di Matteo Berrettini contro Raphael Collignon, quello di Cobolli diventa un match importantissimo e poi lo sarà comunque anche il doppio, visto che l’eventuale 3-0 è fondamentale per gli azzurri. La coppia Bolelli/Vavassori deve riscattare il ko con il Brasile, ma affronta un duo decisamente competitivo come quello composto da Sander Gille e Joran Vliegen, protagonisti del decisivo 2-1 contro l’Olanda.

GRUPPO B (Valencia)

Anche la Spagna di Carlos Alcaraz ha la grande possibilità di qualificarsi con un turno d’anticipo per le finali ed un successo spagnolo darebbe il pass anche all’Australia. Però i padroni di casa dovranno vedersela contro una Francia che ha sete di vendetta dopo il ko con gli australiani. In particolare Arthur Fils deve riscattare la sconfitta all’esordio con Kokkinakis e il suo singolare contro Roberto Bautista Agut sarà già molto importante. Successivamente toccherà ad Alcaraz contro Ugo Humbert in un match che il numero tre del mondo non può assolutamente sottovalutare. C’è sicuramente l’ipotesi del doppio e a quel punto la coppia Roger Vasselin/Herbert dovrebbe essere favorita su qualsiasi duo spagnolo (hanno giocato Alcaraz/Granollers con i cechi), ma a Valencia ci sarà anche il pubblico da battere.

GRUPPO C (Zhuhai)

Anche gli Stati Uniti hanno la possibilità di qualificarsi alle finali di Malaga con una vittoria contro la Slovacchia. Non dovrebbero esserci troppi problemi per gli americani, che partono nettamente favoriti. In singolare sicuramente verranno riproposti Reilly Opelka e Brandon Nakashima, con il fortissimo doppio Ram/Krajicek. Gli slovacchi hanno bisogno di un miracolo da Kovalik e Klein, oppure dall’esperto Molcan, ma sembra una sfida dal pronostico già chiuso.

GRUPPO D (Manchester)

I padroni di casa possono già festeggiare la qualificazione con un turno d’anticipo, ma prima dovranno battere l’Argentina. Sarà una sfida decisamente complicata, ma la Gran Bretagna dovrebbe contare sul rientrante Jack Draper. Da capire poi se nel primo singolare giocherà Daniel Evans o ci sarà Billy Harris, con Evans tenuto a riposo per il doppio con Skupski. L’Argentina, però, è una squadra forte e solida e vuole riscattare la sconfitta per 2-1 patita all’esordio contro il Canada. Dato per certo Francisco Cerundolo in singolare e il doppio Gonzalez/Molteni, da capire se il capitano argentino sceglierà Sebastian Baez o Tomas Martin Etcheverry