Coppa Davis 2024, i pre-convocati dell’Italia per le Finali a Malaga. Volandri: “Un elenco non definitivo”

Diramato l’elenco dei pre-convocati dell’Italia alle Finali di Coppa Davis 2024 a Malaga. Filippo Volandri ha reso nota una lista provvisoria, che tiene conto esclusivamente del ranking ATP, in vista dell’evento che si terrà dal 19 al 24 sul veloce indoor del “Palacio de Deportes José María Martín Carpena“. Gli azzurri, vittoriosi nel Round Robin di Bologna contro Brasile, Belgio e Olanda, puntano alla conferma del titolo dell’anno passato.

Volandri, dunque, ha inserito nel quintetto Jannik Sinner (n°1 del ranking ATP di singolare), Lorenzo Musetti (n°19 del ranking ATP di singolare), Flavio Cobolli (n°32 del ranking ATP di singolare), Andrea Vavassori (n° 9 del ranking ATP di doppio) e Simone Bolelli (n°12 ranking ATP di doppio). Si può notare l‘assenza di Matteo Berrettini, fondamentale nelle sfide della Unipol Arena, ma come detto incide la posizione nella classifica mondiale, dal momento che il romano è attualmente n°44, e questi non sono i convocati definitivi. Un elenco richiesto con tanto anticipo per esigenze di sponsor/organizzative.

Il primo impegno in Spagna sarà contro l’Argentina e, in caso di successo, gli azzurri giocheranno contro la vincente tra Stati Uniti e Australia la semifinale. Nell’atto conclusivo si potrebbe andare in rotta di collisione con i padroni di casa della Spagna, guidati da Carlos Alcaraz, o la Germania, con Alexander Zverev (n.2 del mondo) punto di forza.

“Quest’anno torneremo a Malaga con l’obiettivo di onorare, come sempre, la maglia azzurra e di dare il massimo per il nostro Paese. Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi“, ha spiegato Volandri.

“La rosa è composta da giocatori importanti e tutti di altissimo livello, su cui so di poter contare. Stiamo tutti lavorando per arrivare pronti all’appuntamento con la Final 8. Nei quarti dovremo affrontare l’Argentina, una squadra importante: Guillermo Coria ha a disposizione singolaristi di assoluto valore come Cerundolo, Etcheverry, Baez e un doppio di qualità come quello composto da Molteni e Gonzalez. Noi, però, abbiamo una squadra forte, composta da ragazzi eccezionali che formano un gruppo che proprio nella coesione trova la sua forza. Non posso dunque che guardare con ottimismo a novembre e al futuro della Coppa Davis“, ha aggiunto il capitano nostrano.