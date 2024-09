Coppa Davis 2024, Germania-Slovacchia 3-0: i tedeschi dominano la prima sfida del Gruppo C di Zhuhai

A Zhuhai (Cina) si è aperto il Gruppo C della prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis: la Germania ha battuto la Slovacchia per 3-0, conquistando il primo punto in classifica nel raggruppamento che comprende anche Stati Uniti e Cile, selezioni che si affronteranno domani.

Nel primo singolare la Germania si porta in vantaggio grazie alla vittoria di Maximilian Marterer su Lukas Klein con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco. Nel primo set il tedesco opera il break a trenta in apertura e poi non concede occasione di rientro allo slovacco, perdendo appena 5 punti in altrettanti turni al servizio, andando infine a chiudere i conti alla seconda occasione sul 6-4 in 38 minuti. Nella seconda partita i servizi continuano a dominare e soltanto nel decimo game si va, per la prima volta in tutto l’incontro, ai vantaggi. Lo strappo decisivo arriva nell’undicesimo gioco, con Marterer che centra il break e va a servire per il match: il tedesco dapprima annulla la palla per l’immediato controbreak e poi ai vantaggi va a vincere per 7-5 dopo 55 minuti. Il teutonico è cinico sulle palle break, sfruttando entrambe le occasioni avute nell’arco del match, cancellando inoltre l’unica occasione concessa allo slovacco.

Nel secondo singolare Yannick Hanfmann supera in rimonta Jozef Kovalik con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 (3) dopo due ore e venti minuti e regala il punto della vittoria alla Germania. Nella prima frazione lo slovacco esce meglio dai blocchi e dopo essersi portato sullo 0-40 in risposta nel secondo game, alla terza occasione centra il break, scappando poi sul 3-0. Il tedesco nel quinto gioco si procura tre opportunità consecutive per il controbreak ma non le sfrutta, e così Kovalik conquista il parziale sul 6-3 in 34 minuti. Nella seconda partita i servizi sono dominanti nei primi sette giochi, poi nell’ottavo Hanfmann ai vantaggi strappa la battuta all’avversario. Il tedesco nel nono gioco annulla tre palle per il controbreak ed ai vantaggi restituisce il 6-3 in 44 minuti. Nel set decisivo il teutonico trova lo strappo in apertura, ma lo slovacco firma il controbreak nel quarto gioco. Hanfmann nel decimo game deve fronteggiare un match point, ma si salva e la contesa si risolve al tiebreak: dal 2-2 il tedesco scappa sul 6-2 ed alla seconda occasione chiude sul 7-6 (3) dopo 62 minuti di gioco. Grande equilibrio anche nelle statistiche, con Hanfmann che vince appena un punto in più di Kovalik, spuntandola per 91-90.

Nel doppio, ininfluente ai fini del tie, ma che potrebbe rivelarsi importante nell’economia del girone, Kevin Krawietz e Tim Puetz regolano Lukas Klein ed Igor Zelenay con lo score di 7-5 6-3 in un’ora e sedici minuti, regalando il definitivo 3-0 alla Germania. Nel primo set gli slovacchi annullano un break point sia nel quarto che nell’ottavo game, ma nel dodicesimo finiscono sotto 0-40 ed alla seconda occasione i tedeschi centrano il 7-5 in 44 minuti. Nella seconda partita la coppia teutonica risale dallo o-30 nel terzo game e tiene il servizio, poi nel gioco successivo sono gli slovacchi a finire sotto 0-40 ed al terzo break point i tedeschi scappano sul 3-1. Il duo slovacco resta aggrappata al match, ma i teutonici non concedono occasioni di rientro e chiudono la contesa sul 6-3 in 32 minuti di gioco. I tedeschi, che non concedono alcuna palla break nel corso del match, ne convertono due delle sette avute a disposizione, facendo la differenza grazie alla resa con la seconda di servizio, con la quale ottengono l’80% dei punti contro il 37% degli avversari.