Coppa Davis 2024, Belgio a Bologna senza Goffin. L’Italia dovrà guardarsi da Zizou Bergs

Dopo lo US Open, il tennis mondiale volge la sua attenzione alla Coppa Davis 2024. L’Italia avrà il vantaggio di giocare in casa ancora una volta la prima fase a Bologna e per gli azzurri di Filippo Volandri le avversarie saranno Brasile, Olanda e Belgio. Un raggruppamento che vede i campioni in carica sicuramente favoriti, ma attenzione alle tante incognite presenti in queste partite. Alle finali si qualificano le prime due con gli azzurri davanti agli olandesi, ma sia la squadra brasiliana sia quella belga non sono da sottovalutare.

Sicuramente il Belgio si affiderà a Zizou Bergs, numero 72 della classifica mondiale. Il 25enne di Lommel sarà l’uomo di riferimento in singolare, dopo essere stato grande protagonista anche nella fase di qualificazione contro la Croazia, vincendo entrambi i singolari, compresa la battaglia contro Marin Cilic. Una vittoria che ha certamente cancellato la delusione per la sconfitta del 2023 contro la Corea del Sud, quando Bergs venne sconfitto clamorosamente nel quinto e decisivo match da Hong Seongchan.

Per Bergs potrebbe esserci una possibile rivincita contro Flavio Cobolli. Infatti i due si sono affrontati nel secondo turno dello US Open, con la vittoria dell’azzurro in quattro set. Un match che con molta probabilità si riproporrà anche sul cemento di Bologna e che vedrà favorito il romano. In quel di New York, Bergs aveva vinto all’esordio contro il russo Kotov al termine di una clamorosa battaglia di cinque set per 10-7 al super tie-break.

Il Belgio non avrà a disposizione il veterano David Goffin e dunque nel secondo singolare Alexander Blockx, numero 253 del mondo, non sembra un avversario che può far paura. Bergs costretto a vincere, con il Belgio che poi ha sicuramente nel doppio un punto di forza con una coppia solida e competitiva come quella composta da Sander Gille e Joran Vliegen.