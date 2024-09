Come cambia il tabellone di Sinner a Pechino con i ritiri di Dimitrov e Struff

Dopo la rinuncia all’ATP 500 di Pechino da parte Alexander Zverev a causa della polmonite, arrivano anche quelle di Grigor Dimitrov e Jan-Lennard Struff, che si sono tolti dal tabellone principale del torneo cinese. Due assenze che vanno a coinvolgere anche Jannik Sinner, visto che sia il bulgaro sia il tedesco avrebbero potuto incrociare l’azzurro lungo il loro percorso.

Decisamente particolare la rinuncia di Struff, visto che il tedesco si era allenato nella giornata di ieri proprio con Sinner. Al posto del numero 38 del mondo è entrato il russo Roman Safiullin, che se la vedrà con il veterano svizzero Stan Wawrinka. Il vincente di questo match potrebbe affrontare proprio Jannik al secondo turno, con il numero uno del mondo che in questi minuti è in campo per il suo esordio con il cileno Nicolas Jarry.

https://www.youtube.com/watch?v=RHCDbbC_vfc&t=65s&ab_channel=TennisTV

Dimitrov, invece, aveva accusato già un infortunio nel corso della Laver Cup, giocando solamente nella prima giornata, dove era arrivata anche una vittoria contro il cileno Tabilo. Il bulgaro era la testa di serie numero cinque e al suo posto ci sarà un altro lucky loser, il francese Arthur Rinderknech, che se la vedrà con lo spagnolo Roberto Baustista Agut.

Sinner potrebbe incrociare uno dei due nel proprio quarto di finale, anche se il principale favorito per l’approdo ai quarti in questo spicchio di tabellone è il ceco Jiri Lehecka, che non dovrebbe avere troppi problemi all’esordio contro lo spagnolo Pedro Martinez.