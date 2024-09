Cobolli ‘tradisce’ Sinner e dice ad Alcaraz: “Sei il più forte del mondo, ricordalo”

Giorni di Laver Cup a Berlino e tra colleghi si susseguono gli incitamenti verso il compagno, in uno spirito di grande giovialità e in un’atmosfera di squadra che non si trova praticamente in nessun altro torneo del circuito maggiore.

Durante il match contro Ben Shelton, quando Carlos Alcaraz era già avanti set e break, Flavio Cobolli ha voluto dare il suo contributo allo spagnolo e cercare di dargli un supporto in un momento delicato del match: “Sei il migliore del mondo, ricordatelo” – ha detto il giocatore romano.

Sui social si sono scatenati in tanti, considerandolo quasi un tradimento nei confronti del connazionale Sinner, visto che le classifiche dicono che in questo momento è proprio Jannik il migliore del mondo. Espressione che va però contestualizzata, visto che si tratta di una forma di iniezione positiva mentale che Cobolli in quel momento ha cercato di dare ad Alcaraz.

“You are the best player in the world man, you should know it”

My absolute favourite moment from this event so far. Cobolli tentatively walking up to Carlos, Carlos noticing him and making him feel seen and heard. Both of them are such sweethearts. pic.twitter.com/i1UjeKDeNN

— TG (@Tennisgeeking) September 21, 2024