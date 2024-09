Cobolli-Kotov, ATP Pechino 2024: orario, programma, tv, streaming

Sarà il secondo campo per importanza a fare da cornice al match tra l’azzurro Flavio Cobolli ed il qualificato russo Pavel Kotov, valido per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile dei China Open 2024 di tennis, in corso a Pechino, in Cina, torneo di categoria ATP 500.

Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 05.00 italiane sul Lotus: precedenti in perfetto equilibrio tra l’azzurro ed il russo sul circuito maggiore. In questa stagione Cobolli ha vinto agli Australian Open e Kotov si è imposto a Marrakech. Nel 2021, inoltre, Cobolli ha vinto due scontri a livello Challenger.

La diretta tv di Cobolli-Kotov, match del torneo di Pechino 2024, sarà affidata a Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP PECHINO 2024

Sabato 28 settembre – Lotus

Dalle ore 5.00 italiane

Flavio Cobolli (Italia) – Pavel Kotov (Russia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP PECHINO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.