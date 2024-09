Classifica Mondiale Moto2 2024: Sergio Garcia in testa, +12 su Ai Ogura

Il Mondiale Moto2 2024 è scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della categoria di mezzo del Motomondiale è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti.

Sono previsti ben 21 Gran Premi, che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Chi riuscirà a vincere il campionato e a laurearsi Campione del Mondo? Chi si metterà maggiormente in luce e meriterà magari una sella per la MotoGP nella prossima annata agonistica? Di seguito la classifica del Mondiale Moto2 2024.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2024

1 GARCIA Sergio SPA 162

2 OGURA Ai JPN 150

3 LOPEZ Alonso SPA 133

4 ROBERTS Joe USA 130

5 DIXON Jake GBR 119

6 ALDEGUER Fermin SPA 112

7 VIETTI Celestino ITA 102

8 GONZALEZ Manuel SPA 102

9 CANET Aron SPA 91

10 ARBOLINO Tony ITA 81

11 CHANTRA Somkiat THA 74

12 RAMIREZ Marcos SPA 64

13 ALCOBA Jeremy SPA 57

14 ARENAS Albert SPA 56

15 AGIUS Senna AUS 33

16 BINDER Darryn RSA 32

17 ÖNCÜ Deniz TUR 27

18 BALTUS Barry BEL 26

19 GUEVARA Izan SPA 25

20 SALAC Filip CZE 25

21 MOREIRA Diogo BRA 20

22 VD GOORBERGH Zonta NED 20

23 FOGGIA Dennis ITA 14

24 BENDSNEYDER Bo NED 7

25 NAVARRO Jorge SPA 6

26 SASAKI Ayumu JPN 4

27 MASIA’ Jaume SPA 4

28 AJI Mario INA 3

29 FERRARI Matteo ITA 1

30 CARDELUS Xavi AND 0

31 SCHROTTER Marcel GER 0

32 PASINI Mattia ITA 0

33 ESCRIG Alex SPA 0

34 MUÑOZ Daniel SPA 0

35 ARTIGAS Xavier SPA 0