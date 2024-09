Classifica Coppa Davis: cosa deve fare l’Italia col Belgio per qualificarsi

Fino a questo momento, dopo le prime tre giornate della fase a gironi della Coppa Davis 2024, il gruppo A si è rivelato di gran lunga il raggruppamento più equilibrato dei quattro. Tutti i tie sono terminati 2-1 ed il doppio non è stato decisivo per l’esito del confronto solamente in Italia-Brasile di mercoledì (ma la vittoria nel secondo singolare di Matteo Arnaldi su Thiago Monteiro è arrivata in volata dopo quasi 3 ore e 40 minuti di battaglia).

Grande attesa dunque per la sfida odierna tra gli Azzurri ed il Belgio, entrambi a punteggio pieno dopo aver vinto al debutto sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Con un successo i Diavoli Rossi sarebbero certi non solo della qualificazione (voleranno alle Final Eight di Malaga le prime due di ogni girone) ma anche di chiudere in vetta il gruppo di Bologna, rendendo l’ultima sfida tra Italia e Olanda un vero e proprio spareggio per il secondo posto.

Discorso diverso per la formazione di capitan Filippo Volandri, che dovrà imporsi con il punteggio di 3-0 su Zizou Bergs e compagni per garantirsi il pass con un turno d’anticipo. In caso di affermazione per 2-1, invece, tutti i verdetti verrebbero rimandati al weekend con l’Italia che a quel punto verrebbe sicuramente eliminata solamente in caso di ko contro i Paesi Bassi per 0-3 (oppure per 1-2 ma con il successo 3-0 del Belgio sul Brasile), mentre con un doppio 2-1 degli Oranje e dei belgi si andrebbe a guardare il coefficiente set (la situazione attuale degli azzurri è favorevole in tal senso).

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024

Bologna (Italia) – Gruppo A

Martedì 10 settembre 15.00 Paesi Bassi – Belgio 1-2

Mercoledì 11 settembre 15.00 Italia – Brasile 2-1

Giovedì 12 settembre 15.00 Paesi Bassi – Brasile 2-1

Venerdì 13 settembre 15.00 Italia – Belgio

Sabato 14 settembre 15.00 Belgio – Brasile

Domenica 15 settembre 15.00 Italia – Paesi Bassi

CLASSIFICA GIRONE A

Italia 1 (Partite vinte: 66.7%; Set vinti: 62.5%)

Belgio 1 (Partite vinte: 66.7%; Set vinti: 50.0%)

Paesi Bassi 1 (Partite vinte: 50%; Set vinti: 57.1%)

Brasile 0 (Partite vinte: 33.3%; Set vinti: 35.7%)