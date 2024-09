Ciclismo oggi, Mondiali 2024: percorso, altimetria, favoriti, tv. La sfida dell’anno tra Evenepoel e Pogacar

È la sfida più attesa dell’anno, uno scontro diretto clamoroso tra i due dominatori della stagione. In generale una domenica da sogno: c’è infatti la prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada per quanto riguarda gli élite uomini in Svizzera. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

273,9 chilometri da percorrere con partenza da Winterthur ed arrivo ovviamente a Zurigo, oltre 4500 metri di dislivello. Prima del circuito da affrontare per sette volte, si procederà con un tratto vallonato di quasi 70 chilometri che nasconde le proprie insidie: la salita di Buch am Irchel (4,8 km al 4,2%, finale al 7%) rappresenterà un bel riscaldamento, mentre dopo una quarantina di chilometri arriva il Kyburg, sono solo 1300 metri ma belli tosti, con pendenza media al 10,2% e picchi attorno al 14%. Per chiudere il tratto pre-circuito la salita di Binz, 1800 metri al 7,5% ma che tocca anche quasi il 12%. Si entra poi nel circuito, che promette di regalare scintille. Prima lo strappo di Zürichbergstrasse, 1100 metri all’8% ma toccando anche il 15%, seguito da quello di Witikon, 1,9 km al 6,3% ma con punte quasi al 10% vicini allo scollinamento. Dopo un tratto vallonato, l’ultima ascesa arriverà ai -7 dal traguardo, occhio anche alle discese che possono rivelarsi decisive.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Come detto, sarà uno scontro diretto storico, un testa a testa clamoroso: Tadej Pogacar contro Remco Evenepoel. Sono i grandi protagonisti di questa stagione: lo sloveno ha vinto il Giro d’Italia ed il Tour de France ed in generale ha sempre dominato quando ha corso, parte con i favori del pronostico su un percorso ideale per le sue caratteristiche. Il belga è stato perfetto quando ci sono state in palio le medaglie: oro alle Olimpiadi sia a cronometro che nella prova in linea, oro anche nella sfida alle lancette iridata; proverà a cercare il poker che sarebbe clamoroso. Alle loro spalle diversi corridori che proveranno a dare filo da torcere a partire dal padrone di casa Marc Hirschi. Il campione in carica è invece Mathieu van der Poel: il neerlandese vuole provare a bissare il titolo agguantato in Gran Bretagna lo scorso anno. Nomi da seguire anche quelli dello statunitense Matteo Jorgenson, del britannico Tom Pidcock, dello spagnolo Pello Bilbao e del due volte iridato Julian Alaphilippe. In casa Italia si sogna una buona gara da parte di Antonio Tiberi, ma gli azzurri partono nettamente indietro nel pronostico.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Domenica 29 settembre

Prova in linea uomini élite, Winterthur – Zurigo (273.9 km)

Orario di partenza: 10.30

Orario d’arrivo previsto: 17.30 circa

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, dalle 14.00 su Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.