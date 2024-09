Ciclismo, l’olandese Langenbarg è la nuova campionessa europea juniores, Pegolo fuori dalla top 10

Il trono europeo femminile juniores è di Puck Langenbarg. La ciclista olandese arriva a braccia alzate nel Limburgo dopo una prova convulsa e conclusa in uno sprint di gruppo, viziato però da una maxicaduta nel rettilineo finale che ha visto tante atlete coinvolte negli ultimi 300 metri. Langenbarg esulta avanti alla tedesca Messane Brautingam e alla ceca Stepanka Dubkova.

Prima metà di gara che non vive troppe emozioni. Anzi, a caratterizzare i primi quaranta chilometri, oltre a degli scatti poco convinti da parte di alcune atlete della Repubblica Ceca, sono le cadute; dopo una quindicina di chilometri ne vanno a terra una manciata, tra cui l’iberica Celia Torres e la svizzera Noemie Greet, poco dopo sono l’altra Iberica Irati Aranguren e la tedesca Caolinn Littbarsky-Gray. Fortunatamente però non ci sono conseguenze.

Passati i -30, si continua a tentare il tutto per tutto tra le varie selezioni, anche l’Italia prova a smuovere le acque ma senza successo. Poco prima dei -10 dal traguardo, nell’ultimo giro del circuito, finisce a terra Virginia Iaccarino che dunque non partecipa allo sprint finale; le carte azzurre sono riposte in Chantal Pegolo, che si ritrova in una buona posizione nel rettilineo finale.

Il capitombolo che avviene nel rettilineo finale però coinvolge anche lei in maniera laterale: perde il colpo di pedale e chiude diciannovesima. Langenbarg ha così campo libero per potersi imporre allo sprint ed esultare su Brautingam e Dubkova.