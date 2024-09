Ciclismo, lo scontro Evenepoel-Pogacar ai Mondiali sarà il più atteso dell’anno. Il belga obbligato a staccare lo sloveno

Tutto pronto per la sfida dell’anno, il testa a testa più atteso di questa stagione. Abbiamo vissuto le classiche, i Grandi Giri, le Olimpiadi, ma la battaglia che si preannuncia nella prova in linea del Mondiale di ciclismo su strada al maschile domenica, in quel di Zurigo, è veramente unica.

Ci sono due grandissimi favoriti, poi c’è il resto del mondo: Remco Evenepoel contro Tadej Pogacar, uno, forse anche due gradini sopra tutti gli altri su un percorso simile, tra i più duri delle ultime manifestazioni iridate con oltre 4000 metri di dislivello. Sugli strappi elvetici i due, che si rispettano molto, si daranno filo da torcere l’un l’altro.

Evenepoel è reduce dall’ennesimo trionfo in un 2024 spaziale: dopo i due ori olimpici, sia a cronometro, che in linea, è andato a prendersi anche la prova contro il tempo iridata battendo un Filippo Ganna eccezionale. Il belga ancor di più ha dimostrato di essere un vero e proprio fuoriclasse, imponendosi, pur non essendo al top. Il 100% della condizione potrebbe raggiungerlo proprio in vista di domenica dove dovrà sfruttare anche il lavoro di squadra per provare a sorprendere il rivale: l’obiettivo è quello di arrivare in solitaria, come accaduto a Wollongong due anni fa, perché in volata non c’è davvero storia.

Pogacar è nella sua annata d’oro: praticamente dovunque gareggia porta a casa la vittoria e la doppietta Giro d’Italia – Tour de France è già entrata nella storia. Lo sloveno, che può contare sul supporto del trionfatore della Vuelta Primoz Roglic, è sulla carta il principale favorito sia per bookmakers che per gli addetti ai lavori. Può mettere la ciliegina sulla torta su un 2024 meraviglioso andandosi a prendere la sua prima maglia iridata.