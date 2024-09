Ciclismo: la Vuelta a España 2025 sempre più vicina alla partenza da Torino

Torino ancora grande protagonista del ciclismo a livello internazionale. Il via del Giro d’Italia di quest’anno è stato dal capoluogo piemontese che ha poi ospitato anche la partenza e l’arrivo di due tappe del Tour de France.

Manca solo la Vuelta a España, ma davvero per poco: il 2025 infatti sarà l’anno del via della corsa a tappe iberica da Torino. Ancora non ufficiale, ma tutte le strade portano verso questa scelta.

La Regione Piemonte oggi era in missione in quel di Madrid, come annunciato da La Repubblica si tratta di un investimento di sei milioni di euro per la Grande Partenza.

Per parole dell’assessore allo sport della Regione Marina Chiarelli: “I nostri uffici sono attualmente a Madrid per organizzare al meglio questo grande evento”.