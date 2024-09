Ciclismo, Julian Alaphilippe sull’addio alla Soudal Quick-Step: “Dieci anni indimenticabili, ma era tempo di una nuova sfida”

Il 12 ottobre 2024 sarà un giorno sicuramente speciale per Julian Alaphilippe. Quel sabato si corre il Giro di Lombardia e sarà l’ultima gara della carriera per il campione francese con la Soudal Quick-Step. Un binomio vincente per dieci quello tra il transalpino e la squadra belga di Patrick Lefevere, con il quale non sono mancati negli anni degli scontri. Alaphilippe ha vinto tantissimo con la maglia della Quick-Step, riuscendo ad essere anche protagonista nelle corse a tappe sia al Tour de France sia al Giro d’Italia.

Come riporta SpazioCiclismo, il corridore francese ha parlato in conferenza stampa proprio di questi dieci anni e del rapporto con la squadra: “È difficile dire una cosa sola, perché sicuramente la cosa più importante è che mi mancherà sarà stare con le persone con cui sono sempre stato. Non sono solo 10 anni di carriera, è un terzo della mia vita”.

Sul rapporto con Lefevere e poi sulla sua nuova avventura: “Certo, ci sono stati alti e bassi, ma mi sono sempre divertito e ho amato il tempo che ho trascorso in squadra. Alla fine è anche bello avere tanti ricordi. Per me e per loro è anche la vita, è un unico cerchio, quindi è un buon momento per me avere un nuovo ambiente e vedere qualcosa di nuovo”.

In questo momento è in Canada dove gareggerà nel GP del Quebec e poi il GP di Montreal. Come detto il Giro di Lombardia sarà l’ultima gara in maglia Soudal Quick-Step, con il passaggio nella prossima stagione alla Tudor Pro Cycling.