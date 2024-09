Ciclismo, Jonathan Milan dovrà stare attento tatticamente: la volata non è scontata agli Europei

Domani appuntamento con la prova in linea degli Europei di ciclismo su strada al maschile. L’Italia si gioca una grande chance sul percorso belga con arrivo in quel di Hasselt: circuito non durissimo che potrebbe prevedere una volata conclusiva, nella quale Jonathan Milan può provare a primeggiare.

L’azzurro infatti è reduce da un periodo di forma eccezionale che è proseguito dopo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel quartetto su pista. Ben cinque vittorie nel giro di dieci giorni tra Giro di Germania e Renewi Tour, oltre al secondo posto alla BEMER Cyclassics di settimana scorsa ad Amburgo.

In caso di sprint, che sia compatto o ristretto, Milan ha tutte le carte in regola per dire la sua anche per il titolo: al momento il friulano è tra i migliori velocisti al mondo e non ha nulla da invidiare ai vari Jasper Philipsen, Tim Merlier ed Olav Kooij che partono in terra belga con i favori del pronostico.

Bisognerà però stare attenti anche ad eventuali attacchi che proveranno a scombinare le carte in tavola. I due corridori che tenteranno la sortita sono sicuramente Mathieu van der Poel e Mads Pedersen: in quel caso Milan dovrà puntare sui compagni di squadra e stare attento tatticamente, sempre nell’avanguardia del gruppo.

Sull’argomento è intervenuto anche il commissario tecnico azzurro Daniele Bennati: “Jonathan deve stare tranquillo e pensare solo al finale. Nella nostra squadra ci sono elementi che magari non potranno rispondere subito a Van der Poel, ma abbiamo le carte in regola per stoppare un’eventuale azione di corridori come van der Poel, ma anche Pedersen che potrebbe tentare da lontano”.