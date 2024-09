Ciclismo, incidente per Martina Fidanza: niente fratture, ma salta il GP di Stoccarda

Una giornata da dimenticare quella di ieri per Martina Fidanza. La ventiquattrenne della Ceratizit-WNT Pro Cycling, tre medaglie d’oro ai Mondiali su pista, ha avuto un incidente in allenamento nella giornata di ieri, scontrandosi contro un’automobile nel bergamasco.

Fortunatamente non sono state riscontrate fratture di sorta. Ad annunciarlo è stata la stessa ciclista con il suo account Instagram: “Ieri ho avuto un incidente con un’auto durante il mio allenamento. Dopo un pomeriggio in ospedale gli accertamenti non hanno riscontrato niente di rotto. Oggi ho molto dolore e dovrò saltare la gara di domenica sperando di ritornare in sella il prima possibile“.

Martina, che ha appena firmato un contratto con la Visma – Lease a Bike per il 2025, sarà dunque costretta a saltare il GP di Stoccarda, dove sarebbe stata probabilmente una delle atlete di punta della propria squadra. Ora il pensiero andrà al recupero al 100%, per poi andare a chiudere la propria stagione.