Ciclismo, il borsino dei favoriti della cronometro dei Mondiali: Evenepoel in pole, Ganna in seconda fila

Scattano i Mondiali di ciclismo in terra svizzera con la giornata dedicata alle cronometro individuali élite. L’evento clou sarà, senza dubbio, la cronometro individuale maschile in programma domani alle 14:45, una sfida tra i migliori specialisti del mondo che si ripropone dopo la gara olimpica di Parigi. Sui 46,1 chilometri con partenza e arrivo a Zurigo, i migliori cronomen si daranno battaglia in un confronto che promette spettacolo e potrebbe decidersi sul filo dei secondi.

l belga Remco Evenepoel parte con i favori del pronostico. Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi, dove ha dominato la prova contro il tempo e anche quella in linea, il fenomeno della Soudal-QuickStep è pronto a rincorrere il bis iridato. Campione del mondo in carica grazie alla splendida vittoria dello scorso anno in Gran Bretagna, Evenepoel sembra inarrestabile e punta a chiudere la stagione con la doppia corona olimpica e mondiale, sfruttando anche un percorso che appare fatto su misura per lui.

A contendere il trono di Evenepoel ci saranno due corridori Ineos Grenadiers, Filippo Ganna e Joshua Tarling, rispettivamente secondo e terzo classificato ai Mondiali del 2023. Tuttavia, entrambi arrivano a Zurigo con qualche incognita. L’azzurro, reduce dalle due medaglie a Cinque Cerchi, ha optato per una pausa in vista della cronometro, saltando gli Europei per concentrarsi completamente su questo appuntamento. Il campione tricolore punta a conquistare la sua quarta medaglia mondiale nella specialità, ma sarà chiamato a una prestazione perfetta per tenere testa a Evenepoel. Nonostante la sua forma sia un’incognita, il piemontese ha dimostrato in più occasioni di poter essere competitivo ai massimi livelli e può stupire. Il giovanissimo britannico, classe 2004, è caduto alla Vuelta, dove è stato costretto al ritiro, dunque restano i dubbi sulla condizione fisica.

La lotta per il podio non si limita a Evenepoel, Ganna e Tarling. Ci sono diversi altri atleti pronti a sfruttare ogni occasione per mettersi in luce. Primoz Roglic, campione olimpico uscente, ha recentemente vinto la Vuelta a España e si presenta a questi Mondiali con grandi ambizioni. Lo statunitense Brandon McNulty ha brillato in Spagna, vincendo la prima cronometro, e si sta preparando a lungo per questo appuntamento mondiale. Il suo stato di forma è ottimo, e il podio non sembra un obiettivo irraggiungibile per lui. Il padrone di casa Stefan Küng cercherà riscatto dopo la delusione agli Europei, dove si è dovuto accontentare dell’argento. Correre davanti al pubblico di casa sarà un ulteriore stimolo per tentare l’assalto a una medaglia.

Infine, grande attenzione a Edoardo Affini. Il corridore italiano ha mostrato uno stato di forma strepitoso agli Europei, dove ha conquistato la medaglia d’oro. Se riuscirà a mantenere lo stesso livello, potrebbe rappresentare una sorpresa e centrare un risultato prestigioso anche su scala mondiale.

BORSINO CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2024

***** Remco Evenepoel

**** Filippo Ganna, Joshua Tarling

*** Primoz Roglic

** Stefan Kung, Brandon McNulty

* Edoardo Affini