Ciclismo: Huub Artz si prende il titolo agli Europei under 23, italiani lontanissimi dalle posizioni di vertice

A differenza di ciò che abbiamo visto al mattino tra le ragazze, la prova in linea degli uomini under 23 agli Europei di ciclismo su strada nel Limburgo regala spettacolo, con corridori all’attacco sin dalle prime fasi di gara.

A primeggiare in una prova molto selettiva (tra le donne era stata volata praticamente compatta) è il neerlandese Huub Artz: dopo una vittoria di tappa al Giro d’Italia Next Gen quest’anno ecco anche il titolo continentale per il classe 2002 che passerà professionista l’anno prossimo con la Intermarché – Wanty.

Volata a due a decidere la corsa: Artz ha superato allo sprint il tedesco Niklas Behrens, mentre a completare il podio a 10” di ritardo il francese Léandre Lozouet. Nella top-5 il lussemburghese Mats Wenzel e l’elvetico Fabian Weiss.

Veramente da dimenticare la prova degli azzurri, mai in lotta per le posizioni di vertice. Il migliore al traguardo è il diciannovenne Alessandro Borgo che chiude quattordicesimo, a 2’15” dalla vetta.