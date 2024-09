Ciclismo, Filippo Baroncini trionfa alla Super 8 Classic e conquista la prima vittoria da professionista

Dopo aver sfiorato il podio lo scorso 8 settembre alla Vuelta a España nella cronometro finale di Madrid (quarto posto a meno di 2 secondi dalla top3), Filippo Baroncini conferma il suo ottimo stato di forma vincendo in solitaria la Super 8 Classic 2024, impegnativa semiclassica fiamminga di categoria 1.PS sulla distanza di 196,7 chilometri da Brakel a Haacht.

Si tratta del primo successo in carriera tra i professionisti per il 24enne azzurro, che ha piazzato lo scatto decisivo a 14 km dall’arrivo sull’ultima difficoltà di giornata, la Bosstraat, per poi far valere successivamente le sue qualità da passista guadagnando terreno sul gruppo inseguitore e accumulando addirittura un vantaggio superiore ai 30 secondi.

Il corridore della UAE Emirates, campione del mondo U23 nel 2021, ha trionfato in Belgio con 21″ sull’olandese Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) e 28″ sul gruppo, regolato dal compagno di squadra portoghese Rui Oliveira (UAE Emirates). Buon sesto posto per un altro italiano, Matteo Trentin (Tudor).