Ciclismo femminile, la startlist della cronometro dei Mondiali 2024: percorso, favorite, tv

Si aprono i Mondiali di ciclismo 2024 in Svizzera. La prima gara in programma sarà la cronometro femminile. Una corsa di 29.9 chilometri con partenza da Gossau e arrivo a Zurigo.

Principale favorita è la campionessa olimpica in carica, l’australiana Grace Brown, che cercherà una clamorosa doppietta. Le principali rivali saranno la britannica Anna Henderson e soprattutto l’americana Chloe Dygert, che va a caccia del bis dopo la vittoria dello scorso anno. Fari puntati anche sulla francese Juliette Labous e poi soprattutto sulle olandesi Demi Vollering ed Ellen Van Dijk e la belga Lotte Kopecky, fresca di titolo europeo e che soprattutto ha messo nel mirino la gara in strada.

Per quanto riguarda l’Italia le speranze di provare a conquistare una medaglia sono poche. Saranno due le azzurre in gara: Vittoria Guazzini ha ottenuto un buon quinto posto agli Europei e forse come principale obiettivo ha la Top10, e la giovane Gaia Masetti, chiamata al miglior risultato possibile.

La cronometro femminile dei Mondiali di ciclismo 2024 sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 (dalle 11.45) e su Rai Sport HD (dalle 13.00). Presente anche la diretta streaming su Discovery+, Rai Play e DAZN. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport per non perdervi nulla.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Domenica 22 settembre

11.50 – Cronometro femminile élite

CRONOMETRO FEMMINILE MONDIALI CICLISMO 2024: LA STARTLIST

11:51:30 – Petya Minkova (BUL)

11:53:00 – Eyeru Gebru (REF)

11:54:30 – Jessica Pratt (MLT)

11:56:00 – *Viktoriya Sidorenko (AZE)

11:57:30 – Anabel Yapura Plaza (ARG)

11:59:00 – Yulduz Hashimi (AFG)

12:00:30 – *Anujin Jinjiibadam (MGL)

12:02:00 – Neyran Neriman Elden Kosker (TUR)

12:03:30 – *Iuliana-Alexandra Cioclu (ROU)

12:05:00 – *Paula Blasi Cairol (ESP)

12:06:30 – *Wilma Aintila (FIN)

12:08:00 – Ayustina Delia Priatna (INA)

12:09:30 – Eugenia Bujak (SLO)

12:11:00 – Olha Shekel (UKR)

12:12:30 – *Fariba Hashimi (AFG)

12:14:00 – Solongo Tserenlkham (MGL)

12:15:30 – Floren Villanueva Scrafton (BOL)

12:17:00 – *Laura Lizette Sander (EST)

12:18:30 – *Gergana Stoyanova (BUL)

12:20:00 – Hermionne Ahouissou (BEN)

12:21:30 – *Catalina-Andreea Catineanu (ROU)

12:23:00 – Gissel Andino (HON)

12:24:30 – Agua Marina Espinola Salinas (PAR)

12:26:00 – Teniel Campbell (TTO)

12:27:30 – Dana Rozlapa (LAT)

12:29:00 – Miryam Nunez (ECU)

12:30:30 – Mireia Benito Pellicer (ESP)

12:32:00 – *Marie Schreiber (LUX)

12:33:30 – Emily Ehrlich (USA)

12:35:00 – *Anniina Ahtosalo (FIN)

12:36:30 – *Dewika Mulya Sova (INA)

12:38:00 – *Stina Kagevi (SWE)

12:39:30 – Mie Bjorndal Ottestad (NOR)

12:41:00 – *Maho Kakita (JPN)

12:42:30 – Rotem Gafinovitz (ISR)

12:44:00 – Urška Žigart (SLO)

12:45:30 – Diane Ingabire (RWA)

12:47:00 – Wing Yee Leung (HKG)

12:48:30 – Yuliia Biriukova (UKR)

12:50:00 – *Nora Jenčušova (SVK)

12:51:30 – Brodie Chapman (AUS)

12:53:00 – Lauren Stephens (USA)

12:54:30 – *Alberte Greve (DEN)

12:56:00 – Olivia Baril (CAN)

12:57:30 – Xin Tang (CHN)

12:59:00 – Estefania Herrera Marin (COL)

13:00:30 – Gaia Masetti (ITA)

13:02:00 – *Jasmin Liechti (SUI)

13:03:30 – Franziska Koch (GER)

13:05:00 – *Julie de Wilde (BEL)

13:06:30 – Cedrine Kerbaol (FRA)

13:08:00 – Ellen van Dijk (NED)

13:09:30 – *Tabea Huys (AUT)

13:11:00 – *Isabelle Carnes (AUS)

13:12:30 – Amber Leone Neben (USA)

13:14:00 – Rebecca Koerner (DEN)

13:15:30 – Paula Findlay (CAN)

13:17:00 – Qiuying Zhou (CHN)

13:18:30 – Agnieszka Skalniak-Sojka (POL)

13:20:00 – Diana Carolina Penuela Martinez (COL)

13:21:30 – Vittoria Guazzini (ITA)

13:23:00 – Elena Hartmann (SUI)

13:24:30 – *Antonia Niedermaier (GER)

13:26:00 – Lotte Kopecky (BEL)

13:27:30 – Anna Henderson (GBR)

13:29:00 – Juliette Labous (FRA)

13:30:30 – Demi Vollering (NED)

13:32:00 – Christina Schweinberger (AUT)

13:33:30 – Grace Brown (AUS)

13:35:00 – Chloe Dygert (USA)

* partecipano anche alla categoria Under 23

CRONOMETRO FEMMINILE MONDIALI CICLISMO 2024 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (dalle 11.45), Rai Sport HD (dalle 13.00)

Diretta streaming: Discovery+ e DAZN (dalle 11.45), Rai Play (dalle 13.00)

Diretta scritta: OA Sport