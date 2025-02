Ciclismo su pista, Consonni/Guazzini sempre in alto! Argento per le campionesse olimpiche agli Europei

La madison femminile azzurra non tradisce e sale sul podio anche agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Zolder. Le campionese olimpiche Chiara Consonni e Vittoria Guazzini conquistano la medaglia d’argento, portando così a sei il bottino della squadra azzurra in questa rassegna continentale.

La vittoria è andata alle olandesi Lisa Van Belle e Maike van der Duin, che hanno concluso con 62 punti. Fondamentali per i Paesi Bassi sono stati i due giri presi, che sono fruttati ben 40 punti. Le olandesi hanno poi controllato la situazione perfettamente, andando a vincere anche l’ultimo sprint proprio davanti alle azzurre.

L’Italia ha comunque corso benissimo con le azzurre che sono state bravissime a prendere il giro nelle battute finali, rientrando prontamente nella zona medaglie. Le azzurre hanno provato poi a mettere pressione anche alle olandesi, presentandosi nell’ultimo sprint a soli cinque punti. Alla fine Consonni/Guazzini hanno concluso a quota 53.

Medaglia di bronzo per la Francia (Victoire Berteau e Marion Borras) con 42 punti, che ha conquistato il terzo posto proprio all’ultimo sprint contro la Danimarca (Amalie Dideriksen e Hjollund Ellen Klinge), quarta con 41. Quinta posizione invece per l’Irlanda con 32.