Ciclismo, Europei 2024: tutti i convocati e la startlist per la gara Elite maschile in linea

La prova in linea elite maschile degli Europei 2024 di ciclismo si disputerà domenica 15 settembre nel Limburgo (Belgio). L’Italia si affiderà a Jonathan Milan, che spera di imporsi in volata. I Paesi Bassi puntano sul fuoriclasse Mathieu van der Poel ma anche sullo sprinter Olav Kooij, la Danimarca può avvalersi delle carte Mads Pedersen e Kasper Asgreen, il Belgio può contare su Tim Merlier e Jasper Philipsen. Di seguito la startlist della prova in linea elite maschile degli Europei 2024 di ciclismo.

STARTLIST PROVA IN LINEA EUROPEI CICLISMO

1 Cechia

.. BITTNER Pavel

.. ŤOUPALÍK Adam

.. KELEMEN Petr

.. BOROŠ Michael

.. KOPECKÝ Tomáš

.. KUKRLE Michael

.. NEUMAN Dominik

.. VANÍČEK Šimon

.. ZAHÁLKA Matěj

2 Danimarca

.. PEDERSEN Mads

.. ASGREEN Kasper

.. BJERG Mikkel

.. KRAGH ANDERSEN Søren

.. FOLDAGER Anders

.. NORSGAARD Mathias

.. ANDRESEN Tobias Lund

.. WÜRTZ SCHMIDT Mads

3 Slovacchia

.. ŠTOČEK Matúš

.. KUBIŠ Lukáš

.. LÍŠKA Andrej

.. ROVDER Pavol

4 Paesi Bassi

.. KOOIJ Olav

.. VAN DER POEL Mathieu

.. VAN POPPEL Danny

.. TEUNISSEN Mike

.. VAN DIJKE Mick

.. HOOLE Daan

.. RIESEBEEK Oscar

.. EENKHOORN Pascal

5 Belgio

.. PHILIPSEN Jasper

.. DECLERCQ Tim

.. MEEUS Jordi

.. MERLIER Tim

.. REX Laurenz

.. RICKAERT Jonas

.. VAN LERBERGHE Bert

.. THEUNS Edward

6 Norvegia

.. GUDMESTAD Tord

.. HOELGAARD Markus

.. FREDHEIM Stian

.. ABRAHAMSEN Jonas

.. WÆRENSKJOLD Søren

.. ANDERSEN Idar

.. KRISTOFF Alexander

7 Spagna

.. ANGULO Antonio

.. ABERASTURI Jon

.. BARCELÓ Fernando

.. MIQUEL Pau

.. SOTO Antonio Jesús

.. GALVÁN Francisco

.. BERASATEGI Xabier

.. GARCÍA PIERNA Raúl

8 Grecia

.. BOUGLAS Georgios

9 Albania

.. DEMIRI Mikel

.. VELIA Olsian

10 Austria

.. KEPPLINGER Rainer

.. PÖSTLBERGER Lukas

.. RITZINGER Felix

.. SCHÖNBERGER Sebastian

.. ZANGERLE Emanuel

11 Bulgaria

.. PAPANOV Martin

.. STOYNEV Emil

12 Cipro

.. MILTIADIS Andreas

13 Estonia

.. KISKONEN Siim

.. LAUK Karl Patrick

.. MIHKELS Madis

.. PAJUR Markus

.. VAHTRA Norman

.. ÄRM Rait

14 Francia

.. CAVAGNA Rémi

.. DÉMARE Arnaud

.. DUJARDIN Sandy

.. LAPORTE Christophe

.. PAGE Hugo

.. PETIT Adrien

.. LE BERRE Mathis

.. LE HUITOUZE Eddy

15 Germania

.. DEGENKOLB John

.. HEIDUK Kim

.. KLUGE Roger

.. MÄRKL Niklas

.. POLITT Nils

.. RUTSCH Jonas

.. STEIMLE Jannik

.. WALSCHEID Max

16 Ungheria

.. FETTER Erik

.. KARL Ádám Kristóf

.. PELIKÁN János

.. PEÁK Barnabás

17 Islanda

.. JONSSON Kristinn

18 Israele

.. EINHORN Itamar

.. KOGUT Oded

.. RAISBERG Nadav

.. SAGIV Guy

.. TENE Rotem

19 Italia

.. BALLERINI Davide

.. CONSONNI Simone

.. MILAN Jonathan

.. MOSCA Jacopo

.. PASQUALON Andrea

.. TRENTIN Matteo

.. AFFINI Edoardo

.. CATTANEO Mattia

20 Lettonia

.. ANSONS Kristers

.. KRASTS Alekss

.. LIEPIŅŠ Emīls

.. PLUTO Mārtiņš

21 Lituania

.. KMIELIAUSKAS Rokas

22 Lussemburgo

.. BETTENDORFF Loïc

.. KIRSCH Alex

.. KLUCKERS Arthur

.. MEYERS Charel

.. PAQUET Tom

.. WIRTGEN Tom

23 Polonia

.. ANIOŁKOWSKI Stanisław

.. BANASZEK Norbert

.. GRADEK Kamil

.. MACIEJUK Filip

.. SAJNOK Szymon

.. STOSZ Patryk

.. BOGUSŁAWSKI Marceli

24 Portogallo

.. OLIVEIRA Ivo

.. OLIVEIRA Rui

.. LEITÃO Iúri

25 Romania

.. VĂIDIAN Iustin-Ioan

26 Serbia

.. ILIĆ Ognjen

.. STOJNIĆ Veljko

27 Svezia

.. ERIKSSON Jacob

.. ERIKSSON Lucas

.. LUDVIGSSON Tobias

28 Svizzera

.. AEBI Antoine

.. BISSEGGER Stefan

.. BOHLI Tom

.. BRUN Nils

.. BÖGLI Noah

.. KÜNG Stefan

.. LIENHARD Fabian

.. PELLAUD Simon

.. REUTIMANN Matthias

.. SOMMER Jan

.. THALMANN Roland

29 Turchia

.. ABAY Burak

.. ARIKAN Doğukan

.. ÖRKEN Ahmet

.. YIGIT Tahir

30 Ucraina

.. GRYNIV Vitaliy

.. TSARENKO Kyrylo

31 Città del Vaticano

.. SCHUURHUIS Rien