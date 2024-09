Ciclismo, Edoardo Affini: “Abbiamo cercato di regalare il massimo vantaggio possibile alle ragazze”

Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Mirco Maestri, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti hanno conquistato la medaglia d’oro nella cronostaffetta a squadre miste degli Europei 2024 di ciclismo: l’Italia ha preceduto nella prova odierna la Germania ed il Belgio padrone di casa.

Ai canali federali il doppio oro continentale a cronometro, Edoardo Affini, vittorioso ieri nella prova individuale ed oggi in quella a squadre, ha affermato: “Una bella prova da parte di tutti e tre. Faccio i complimenti a Mirco Maestri per la prima volta in azzurro. Siamo andati a tutta“.

Sul piano di gara, messo in pratica in maniera eccelsa dal terzetto maschile: “Avevamo un’idea e l’abbiamo realizzata, senza rischiare in curva e spingendo al massimo quando potevamo, abbiamo cercato di regalare il massimo vantaggio possibile alle ragazze perché andassero a completare il successo”.